Stephen Greif, ator de ‘The Crown’, morre aos 78 anos

Stephen Greif, ator que interpretou o presidente da Câmara, Sir Bernard Weatherill, durante a 4ª temporada de ‘The Crown’, faleceu aos 78 anos, de acordo com comunicado de imprensa. Até o momento, a causa do óbito não foi revelada. Confira a nota:

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr

— Michelle Braidman Associates (@TeamBraidman) December 26, 2022