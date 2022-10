“The Bear” mostra a vulnerabilidade masculina de um jeito magnífico

Atualizado em 16 out 2022, 13h39 - Publicado em 17 out 2022, 08h30

Por Paula Jacob

Em The Bear, Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White) é um chef de cozinha celebrado e premiado, que passou por inúmeras experiências ao lado dos gigantes da gastronomia até ele próprio comandar o melhor restaurante do mundo, segundo a respeitada revista Eater. Tudo parece desmoronar quando seu irmão mais velho, Mikey, morre e deixa para ele o antigo restaurante da família, The Original Beef of Chicago. Na tentativa de remontar seu passado e enfrentar a ausência desse irmão problemático, Carmy usa toda a sua experiência para manter o negócio em pé, apesar da decadência da situação (financeira, burocrática e de insumos).

Além dos belos pratos que surgem todo episódio, da fome que você fica assistindo os processos de uma cozinha e da homenagem ao cenário gastronômico de Chicago, The Bear é muito mais que isso. Ela explora, por meio de uma ambientação bastante caótica, a confusão sentimental de seu protagonista. São cortes secos, montagem frenética, gritos histéricos e muito suor que compõem essa orquestra que diz bastante sobre o processo mental de Carmy.

É importante vermos homens com sofrimentos psíquicos tentando lidar com eles da forma como a sociedade os ensinou: ou seja, fugindo deles. Carmy não quer largar o osso, é pautado pela cegueira do ódio da falta de afeto de Mikey, da necessidade de aprovação que criou dentro de si para conseguir a atenção que desejava daquele que admirava tanto. Poderia ser o irmão, o pai, a mãe, um amigo, qualquer um. Ele corrói, esconde, recalca até não conseguir mais. Como uma bomba relógio, as suas emoções mal resolvidas chegam à superfície, transpassam para o tratamento de sua equipe na cozinha e com o primo de criação, Richard ‘Richie’ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) — outro homem que também tem seus problemas pessoais mal resolvidos.

Nessa receita de homens adultos que não sabem lidar com suas frustrações e nem admitir que precisam de um ombro amigo para compartilhar as dores (e as alegrias também), somos testemunhas dos males que a repressão afetiva causa neles e da dificuldade de pedir ajuda. Eles lidam com as coisas pelo viés da brincadeira, da “brotheragem”, dos xingamentos, da grosseria desnecessária. Admitir uma vulnerabilidade não faz ninguém menos forte ou menos capaz de equilibrar os pratinhos da vida. É apenas aceitar com maturidade que, às vezes, dá tudo errado. E tudo bem.

É magnífica a proposta da série, que ainda nos presenteia com a arte de fazer comida. Um ambiente pouco explorado no cinema e na TV, ainda mais com essa visão de drama (e toques de comédia). Asse uma carne aqui, faça um bolo aí, frite as batatas, passe o frango, corte as cebolas, repete. Outro recurso visual e de montagem que dá a sensação de “todo dia ele faz tudo sempre igual”, porque, no fim, é isso mesmo.

A vida se repete em ciclos, ora óbvios, tipo a rotina diária de um restaurante, ora complicados, tal qual a morte de um ente querido. Cabe a cada um saber lidar com os percalços que cruzam esses caminhos — uns mais simples de resolver que outros, claro. O que fica de mensagem é poder criar um ambiente seguro para conseguir compartilhar com os outros o que se passa dentro. E Jeremy Allen White, palmas lentas, consegue entregar tudo isso ao longo dos 8 episódios. Vale, e muito, o play. Tem no Star+.