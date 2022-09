5 series com protagonistas mulheres para ver em setembro

Parece que aquele antigo hábito de ver um episódio por semana tem dado certo com as principais plataformas de streaming. Melhor ainda quando acontece com séries de suspense, tipo algumas listadas aqui para vocês, ou até mesmo com produções históricas que precisam de um tempinho a mais para absorver o conteúdo. O que deixa tudo isso perfeito? Hm, que tal produções originais com protagonistas mulheres?! Venha ver os destaques de setembro e não hesite em dar o play:

Handmaid’s Tale

A premiada série norte-americana volta ao streaming no dia 18 de setembro, com a sua 5a temporada. Nela, June (Elisabeth Moss) luta para reconstruir a sua identidade e propósito de vida depois de anos sofrendo sob as políticas autoritárias da república de Gilead. Os episódios são lançados semanalmente, sempre aos domingos, no Paramount+.

O Diabo em Ohio

Outra série de suspense baseada em um best-seller — esta, no caso, no livro de Daria Polatin —, a produção original da Netflix orbita o mistério por trás do passado de Mae (Madeleine Arthur). Ela, que é uma fugitiva de um culto, aparece na vida da psiquiatra Suzanne Mathis (Emily Deschanel). Com pena dos traumas e do abandono da garota, a médica a acolhe na própria casa. O resto fica com a sua experiência de assistir o thriller sobrenatural e, desculpa contar, inspirado em fatos reais.

Independências

Sabe aquela história da Independência do Brasil contada sob a perspectiva eurocêntrica? Então, esqueça ela e dê o play na nova produção da TV Cultura. Criada por Luiz Fernando Carvalho, a série é uma releitura do momento, narrada pelos personagens colocados à margem. Ou seja: os conjuntos de saberes, culturas e subjetividades de mulheres, negros e indígenas tomam o protagonismo. E o elenco diverso completa a relevância da trama. Vai ao ar toda quarta-feira, às 22h — caso perca algum episódio, você pode assistir no canal do YouTube da emissora.

Manhãs de Setembro

Sim, finalmente teremos a continuação da história de Cassandra (Liniker), que fez o Brasil todo se emocionar já na primeira temporada, lançada em setembro de 2021. Para quem não está familiarizado com o roteiro, a protagonista tem sua vida (e expectativas) virada de cabeça para baixo quando descobre que tem um filho, Gersinho (o talento jovem Gustavo Coelho) de um relacionamento anterior. Os novos episódios trazem desdobramentos desse drama familiar com gosto de afeto. Dia 23 no Prime Video.

Bad Sisters

Se você curtia maratonar os altos e baixos da vida suburbana de Desperate Housewives ou então ficar obcecada com os mistérios conjugais de Big Little Lies, pode começar a ver essa série original da Apple TV+. As cinco irmãs Garvey são daquelas que ajudam uma a outra desde a infância, “na alegria e na tristeza”. Não seria diferente agora, que uma delas está em um relacionamento abusivo. A questão é até onde a moral pode ir para salvá-la de tanto adoecimento emocional.