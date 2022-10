The Crown: Confira novas fotos e tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

Atualizado em 14 out 2022, 11h13 - Publicado em 15 out 2022, 08h11

Por Kalel Adolfo Atualizado em 14 out 2022, 11h13 - Publicado em 15 out 2022, 08h11

O lançamento da 5ª temporada de The Crown é um dos eventos mais antecipados do ano. Isso porque, após uma longa espera, o público finalmente verá a produção abordar as controversas que dominaram a família real durante a década de noventa. Portanto, os novos episódios focarão principalmente na trajetória da Princesa Diana. A atriz britânica Elizabeth Debicki (Tenet) substitui Emma Corrin no papel da personalidade histórica nesta temporada.

A seguir, você confere imagens inéditas da estrela vivendo a Princesa de Gales (e também tudo o que sabemos sobre a quinta temporada até agora):

Elizabeth Debicki interpretando Lady Di na próxima temporada de The Crown, que estreia em novembro. Tão, mas TÃO IDÊNTICA, que pensei ter visto uma "nova foto" de Diana com os filhos. pic.twitter.com/DhJQUq2CQK — Nina Galdina (@ninaemsaopaulo) October 13, 2022

NEWS!

Elizabeth Debicki (Diana, Princesa de Gales), os atores dos Príncipes William e Harry, Rufus Kampa e Will Powell, juntos com a atriz Heine Wathén e Salim Dau (Mohamed Al- Fayed, pai do então namorado de Diana) foram vistos filmando para a 6ª temporada, em Mallorca, Espanha. pic.twitter.com/63dALbNGzg — The Crown BR (@thecrown_br) October 10, 2022

NEWS!

Elizabeth Debicki e Khalid Abdalla filmaram cenas do último verão de Diana e Dodi Al-Fayed juntos, na riviera francesa em 1997. A Princesa e o milionário passaram o verão de agosto de 1997 em St Tropez, em um gigantesco iate da família de Dodi. pic.twitter.com/2MAK2eAaT0 — The Crown BR (@thecrown_br) October 7, 2022

Qual é a história da 5ª temporada de The Crown?

Levando em consideração o trailer exibido exclusivamente em convenções da Netflix e entrevistas recentes com o elenco, a quinta temporada definitivamente terá seu pontapé inicial em 1992, ano que ficou conhecido como o “Annus Horribilis” — “ano horrível”, em latim — de Rainha Elizabeth. Neste ano, seus três filhos se divorciaram, e logo em seguida, Diana e Charles tiveram uma separação escandalosa que estampou os jornais de todo o mundo. Cinco anos depois, a Princesa Diana faleceu em um trágico acidente de carro.

Caso a produção aborde a década inteira, poderemos também ver as mortes de Princesa Margaret e Rainha Mãe (ambas faleceram em 2002).

Quem está no elenco?

Imelda Staunton será a grande protagonista da quinta temporada (Rainha Elizabeth), com Jonathan Pryce contracenando com a estrela para interpretar o Príncipe Charles. Além disso, Dominic West se juntará ao elenco para viver o Rei Charles III. E claro, a icônica Princesa Diana será vivida por Elizabeth Debicki, que vem ganhando elogios antes mesmo da estreia dos novos episódios devido a sua enorme semelhança com a falecida aristocrata.

Em uma entrevista ao site The Mirror, a estrela de Tenet afirmou que Diana é o papel dos sonhos: “Ela é um ser humano admirável que continua a viver nos corações de milhões de pessoas. Estou honrada, amedrontada e animada. Mal posso esperar para que as pessoas vejam.”

Outros astros que devem dar as caras na quinta temporada de The Crown são:

Lesley Manville como Princesa Margaret

como Princesa Margaret Marcia Warren como Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe

como Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe Olivia Williams como Camilla Parker Bowles

como Camilla Parker Bowles Claudia Harrison como Princesa Anne

como Princesa Anne James Murray como Príncipe Andrew

como Príncipe Andrew Emma Laird Craig como Sarah, Duquesa de Iorque

como Sarah, Duquesa de Iorque Sam Woolf como Príncipe Edward

Vale lembrar que a produção da Netflix altera completamente o seu elenco a cada dois anos.

Data de lançamento

Marque na agenda: a quinta temporada de The Crown chegará ao catálogo na Netflix no dia 9 de novembro deste ano.

Trailer da 5ª temporada de The Crown

O marcante trailer da quinta temporada (que foi exibido apenas em eventos privados da Netflix) começa com a narração do anúncio oficial do “Buckingham Palace” acerca da separação entre Diana e Charles. Logo em seguida, a câmera foca nos dois personagens se preparando para dar entrevistas individuais.

A entrevista de Diana, sem sombra de dúvidas, é uma referência direta às declarações feitas pela aristocrata ao programa britânico de reportagens “Panorama”. Este foi um momento tão polêmico, que o filho da princesa, Príncipe Charles, chegou a afirmar posteriormente que aquela entrevista jamais deveria ser exibida novamente.

Na ocasião, Diana revelou as infidelidades do marido e deixou frases memoráveis como “Não quero piedade, tenho mais dignidade que tudo isso”, e “Éramos três neste casamento. Estava um pouco superpovoado”. Tais declarações foram assistidas ao vivo por mais de 23 milhões de espectadores na época. Em 2007, 3.000 britânicos classificaram a entrevista como “a mais memorável” da história da emissora pública. A seguir, confira algumas imagens do teaser, que deve ser lançado oficialmente nos próximos dias: