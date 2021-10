Assista ao teaser de “House of the Dragon”, spin-off de “Game of Thrones”

Atualizado em 5 out 2021, 14h26 - Publicado em 5 out 2021, 14h30

No ano que Game of Thrones, sucesso de audiência, completa 10 anos de existência, a HBO anunciou uma nova série: House of the Dragon. O teaser do spin-off, previsto para estrear em 2022, foi divulgado hoje e deixou os fãs da franquia ansiosos.

Escrita por George R. R. Martin, autor dos livros, e Ryan Condal, a série contará a história da House Targaryen, que acontece 200 anos antes da série original. A nova produção é baseada no livro Fogo & Sangue do mesmo autor de Game of Thrones.

É possível observar os resultados das gravações, que começaram em 26 de abril deste ano, no trailer que mostra trechos cheios de expectativa para a nova série.

O lançamento é muito aguardado pelos fãs por causa do grande sucesso de Game of Thrones. As oito temporadas tiveram uma grande produção combinada com uma trama repleta de reviravoltas, ou seja, um prato cheio para os espectadores que acompanharam episódio a episódio até o season finale.

Cada episódio da última temporada foi visto por em média 44,2 milhões de espectadores ao redor do mundo. A série também quebrou recordes na HBO, com milhares de pessoas sintonizadas todas as semanas, ao mesmo tempo.

Assista ao teaser oficial: