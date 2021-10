9 filmes e séries picantes para assistir no streaming

Atualizado em 1 out 2021, 20h13 - Publicado em 1 out 2021, 19h48

Alô, leitora da CLAUDIA? Sextou com previsão de chuva e temperaturas amenas!

Com esse tempinho, os planos para a noite e fim de semana ganham força para um clássico programa: ver algo prazeroso na televisão. Se a seleção de filmes e séries das plataformas de streaming for fiel a essa ideia de prazer, melhor ainda, não é mesmo?

Então, seja para assistir acompanhada ou sozinha, prepare-se para se envolver com cenas cenas de sexo e romances bem picantes, pois separamos 9 filmes e séries com esses momentos.

Confira ainda um resumo e os trailers das produções para ficar mais fácil na hora de escolher:

Sex/Life

Sucesso da Netflix, a série é uma referência quando se fala em cenas quentes e instigantes. A trama gira em torno da história de Billie, uma mulher casada e mãe de dois filhos que, apesar de sua vida atual, não consegue parar de pensar no passado (repleto de sexo) com o ex. Quem nunca, né?

The Voyeurs

Novidade no catálogo do Amazon Prime Video, o filme é uma mistura de suspense e erotismo. O longa mostra um jovem casal que começa a se interessar pela vida sexual (e extremamente ativa) dos vizinhos. Aos poucos, a curiosidade se torna obsessão, só que antes de coisas sombrias acontecerem, o público é prestigiado com muitas cenas quentes.

Os Segredos de Madame Claude

Inspirado em uma história real, o filme é um retrato da Paris dos anos 60. Madame Claude, a protagonista da história, é uma cafetina, que começa a ver seus negócios serem ameaçados por uma jovem da classe média da cidade. Apesar de ser um retrato social, a produção entrega muito erotismo.

Modern Love

A série, que já está em sua segunda temporada, merece o título de uma das queridinhas da Amazon Prime. Curtinha, a produção, que pode ser maratonada em um final de semana, fala sobre o amor e suas mais variadas formas. Bom… onde há amor, há sexo, certo?

Valéria

Produzida pela Netflix, a série espanhola, além de trazer diversas discussões dignas de atenção, também é uma ótima comédia romântica. Apresentando a vida de Valéria e suas quatro amigas, a história entrega ao telespectador um triângulo amoroso repleto de sensualidade.

Sex Education

Quem nunca se rendeu a uma série teen, não é mesmo? Sex Education é uma das produções da Netflix mais assistidas do momento, com a terceira temporada recém-lançada. É um mundo de descoberta sexual dos jovens (e dos mais experientes também!).

Verdades Secretas

A Globo divulgou recentemente o trailer da segunda temporada de Verdades Secretas 2, que será lançada ainda este mês. Enquanto nós aguardamos o lançamento dos novos episódios repletos de sensualidade, o que acha de relembrar as cenas picantes da última season?

365 DNI

Não podemos negar que o filme se tornou uma febre durante a quarentena no ano passado. Com uma trama que mistura sequestro, suspense, ação e MUITO sexo, é impossível negar que aquele foguinho não é despertado com este longa…

Elisa e Marcela

Essa doce produção LGBTQIA+ da Netflix reúne muito romance e cenas de entrega total entre as duas protagonistas. Baseado em uma história real, o filme nos apresenta Elisa, uma jovem que assumiu uma identidade masculina para poder se casar legalmente – perante Deus e os homens – com Marcela.