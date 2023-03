SP-Arte 2023 começa nesta quarta (29) no Pavilhão da Bienal

Em sua 19ª edição, a SP-Arte chega cheia de novidades. De 29 de março até o dia 2 de abril, o maior evento de arte e design da América Latina ocupa o Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Serão 168 expositores, entre galerias de arte nacionais, internacionais, designers, editoras e espaços autônomos.

Um dos destaque dessa edição é o setor de design, que cresceu 30% em relação ao ano passado e atinge a marca de 45 expositores – que estarão distribuídos no andar térreo do pavilhão.

Entre as novidades desta edição destaca-se o aplicativo SP-Arte, que organizar todos os eventos que ocorrem durante a feira, entre lançamentos editoriais, visitas guiadas gratuitas, conversas com artistas, etc. Todas essas atividades podem ser favoritadas e estão disponíveis na aba Minha programação, que se transforma em um roteiro personalizado. O app gratuito está disponível nas versões Android e iOS.

Pronto para montar a sua programação? Então, confira abaixo 11 espaços que não podem ficar de fora do seu roteiro!

Showcase

A SP-Arte estreia um novo setor, com curadoria de Carollina Lauriano. Chamado de Showcase, ele é uma espécie de exposição que irá se espalhar por 13 estandes presentes na feira. Dentro destes espaços, o visitante vai se deparar com uma parede extra ou uma sala, por exemplo, apresentando obras de artistas selecionados por Lauriano e reunidos sob uma mesma temática.

A linha curatorial, intitulada Recuperar paraísos: não precisar do fim para chegar, é baseada nas reflexões do pensador martinicano Malcom Ferdinand e busca questionar a cisão entre os movimentos sociais antirracistas e as discussões ambientais e ecológicas – um falso antagonismo herdado pelo colonialismo – e traz à tona possíveis transformações diante de um mundo em colapso.

“Embora estejamos presenciando mudanças significativas nos últimos dez anos nas discussões identitárias no campo das artes, é preciso evidenciar que já havia uma história em curso, até para entendermos os caminhos trilhados até aqui. O objetivo principal da mostra é ressaltar determinadas narrativas não somente como discussão identitária, mas como a criação de novas perspectivas de existência no mundo”, afirma Lauriano.

Participam do Showcase: Aline Bispo (Luis Maluf), Aislan Pankararu (Galatea), Claudia Andujar (Vermelho), Emanoel Araújo (Simões de Assis), Frederico Filippi (Athena), Jaime Lauriano (Nara Roesler), Laryssa Machada (Asfalto), Maré de Matos (Galeria Lume), Panmela Castro (Luisa Strina), Rebeca Carapiá (Leme), Rosana Paulino (Mendes Wood DM), Rubem Valentim (Almeida & Dale) e Úyra (C.Galeria).

Cris Bertolucci

Cris Bertolucci mergulhou a fundo em seu processo criativo para apresentar quatro coleções inéditas na SP-Arte 2023. A designer buscou inspiração na diversidade de materiais e suas possibilidades para criar um estande de 30 m², dividido em quatro partes.

Cada uma delas será demarcada por uma cor diferente, que faz alusão à matéria-prima apresentada. “Depois que criei as coleções, tive a ideia de me inspirar nos quatro elementos da natureza para desenvolver o estande na SP-Arte. Foi uma maneira que encontrei de unificar o que era muito diferente e as cores ajudam a fazer essa integração”, explica.

Jacqueline Terpins

Reconhecida pelo seu trabalho com cristal soprado e vidro plano, Jacqueline Terpins também imprime seu traço minimalista em outros materiais, como madeira, corian e metais. A habilidade de criação que a designer e artista plástica tem com a matéria-prima poderá ser vista nesta edição da SP-Arte.

A profissional vai expor durante o evento um conjunto de trabalhos executados ao longo dos anos, apresentado sob o título XY-Forma e Escalas, com peças que transitam entre a arte e o design a partir de características comuns, como linhas geométricas e simplicidade construtiva.

Gomide&Co

A galeria Gomide&Co apresenta uma seleção que explora a riqueza de obras forjadas através de elementos provenientes da terra, com especial atenção para o universo da cerâmica.

São mais de 70 obras, de 30 artistas. Entre eles, Adriana Varejão, Francisco Brennand, Kimiko Suenaga, Lygia Clark, Lenora de Barros e Paula Juchen.

deezign

No estande da deezign, os designers Juliana Bertolucci e Clément Gérard, do Atelier BAM Design, apresentam três peças: a escrivaninha Marajoara, a mesa Origine e a luminária 85G. O convite do marketplace aos designers é uma evocação da marca ao Made in Brazil.

Além deles, a deezign também apresentará três novas versões da consagrada cadeira Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha. Um delas, feita em crochê, tem assento confeccionado Anne Galante. Todas as versões serão expostas pela primeira vez durante a feira.

Estúdio Campana

A Firma Casa traz a coleção Ripas, assinada pelo Estúdio Campana. A linha de buffets e bares é a primeira lançada após a morte de Fernando Campana, em novembro do ano passado, mas carrega sua assinatura. As seis peças de madeira maciça ripada serão reapresentadas durante a SP-Arte.

A coleção faz referência a elementos marcantes dos Irmãos Campana. Uma celebração à trajetória da dupla. “É nosso DNA. Um pouco de geometria e um pouco de anarquia”, disse Humberto Campana durante o lançamento.

Artemobilia

A Artemobilia Galeria aborda durante a SP-Arte 2023 o design industrial com a exposição de um automóvel dos anos 1970, o Volkswagen SP2 violeta pop metálico, em diálogo com peças do design moderno brasileiro, da arte popular e da cultura pop. No estande da marca estarão presentes criações de Geraldo de Barros, Joaquim Tenreiro, Sérgio Rodrigues, Jean Gillon, Burle Marx e Xico da Silva.

Simultaneamente à exposição, a galeria promove o lançamento do livro Lina Bo Bardi Design: O Mobiliário Dos Tempos Pioneiros 1947-1958, primeiro volume com 356 páginas, de autoria de Sergio Campos, galerista e curador à frente da Artemobilia Galeria e Artemobilia Publicações.

Galeria Frente

A Galeria Frente levará uma seleção de obras e artistas para o evento, com destaque para a obra Ruínas da Sé de Olinda, de Frans Post, considerado um dos mais relevantes artistas holandês a serviço de Nassau na comitiva que o acompanhou ao Nordeste do Brasil em meados do século 17.

Ao longo de sua vida, o artista pintou poucas obras – cerca de cinquenta – e a maior parte encontra-se em museus no seu país natal. Além da obra de Post, nomes como Abraham Palatnik, Alfredo Volpi, Beatriz Milhazes, Burle Marx, Di Cavalcanti, Lasar Segall e Tomie Ohtake poderão ser vistos em seu estande.

Conexão Ceará

Uma seleção feita pela curadora e jornalista especializada em design Winnie Bastian, pontua a exposição Conexão Ceará, que integra o setor de design dentro da SP-Arte 2023.

Nela, Bruno Camarotti, Igor Sabá e Valter Costa Lima, três artistas cearenses, apresentam suas criações. A brasilidade presente nos móveis e outros itens que serão expostos levaram a curadora a fazer um paralelo entre o design e a música.

O tema Design Exaltação surgiu a partir de um ícone da nossa música, como explica Winnie: “Penso na Aquarela do Brasil, samba exaltação de Ary Barroso que, ao enaltecer as belezas e qualidades do nosso país, atraiu atenções do hemisfério norte para a música brasileira na primeira metade do século 20. E vejo, na produção destes três criadores, um verdadeiro ‘design exaltação’. Teria ele poder semelhante, de consolidar o trabalho de nossos designers mundo afora?”, provoca.

Alex Rocca

O artista visual e designer têxtil Alex Rocca lança a série Manto, em sua terceira exposição na SP-ARTE. A linha-cápsula conta com nove tapeçarias que manifestam a busca por sua ancestralidade.

Neste ensaio experimental, Alex Rocca constrói estruturas, tece, dobra e torce. Ao incorporar a luz, traz o brilho da seda e a opacidade da lã. De forma escultórica, intervém com fios de cobre para garantir movimento e volumetria. Ao explorar a mobilidade da trama, propõe vãos e respiros, como registros do tempo, com partes soltas e franjas livres. Como um manto que protege e aquece, tecido à luz dos sentimentos.

Etel

A Etel traz para esta edição da SP-Arte um importante anúncio, além de aguardados lançamentos de mestres como Gregori Warchavchik, Oscar Niemeyer, Jorge Zalszupin e outros.

Para contar tantas histórias dentro de histórias, um projeto expositivo assinado pelo estúdio milanês Superluna Studio, tem como ponto de partida uma caixa branca que destaca 150 peças que fazem parte da Coleção Etel, assinadas por nomes como Gregori Warchavchik, Jorge Zalszupin e Oscar Niemeyer. Além da fundadora da marca e designer Etel Carmona, e de Claudia Moreira Salles.

Lá, a marca também revelará um novo designer – autor que deixou uma marca indelével no setor de móveis no Brasil – e terá suas primeiras peças reeditadas pela Etel.