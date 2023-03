Os jardins do MAM-RJ: conheça mais sobre o projeto de Burle Marx

Próximo ao centro histórico do Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, está o Museu de Arte Moderna da capital carioca. Inaugurado em 1967, o edifício-sede da instituição é um marco da arquitetura brasileira. Projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), que não chegou a ver a obra finalizada, carrega traços marcantes da arquitetura racionalista.

Em sua estrutura destacam-se três características: o enorme vão livre, a presença dos pilotis e a integração com a paisagem do entorno. É sobre esta última que vamos falar aqui. Os jardins do MAM-RJ carregam a assinatura de Burle Marx, assim como todo o Aterro do Flamengo.

O espaço foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por seu valor paisagístico e arquitetônico. Linhas geométricas, espelhos d’água, canteiros de pedras e uma profusão de espécies vindas de todo o Brasil e de outros países compõem os jardins do museu.

Por lá, há 48 palmeiras-imperiais, uma delas foi plantada pelo então Presidente Juscelino Kubitschek. Bromélias do nordeste, abricó-de-macaco, árvore típica da Amazônia, e acácia-pompom, oriundas da África, são algumas das plantas encontradas por ali.

Continua após a publicidade

“Num jardim em que é previsto um intenso movimento de visitantes ao museu, surge o problema de criar áreas de interesse, o que foi resolvido com a criação de locais de estar, terraços, jardins, pátios com fontes, repuxos d’água, locais para exposição de esculturas ao ar livre e grandes gramados que conduzem a vista para a baía, além do emprego de árvores que darão sombra e que, em determinadas épocas do ano, valorizar-se-ão pela sua floração”, disse Burle Marx em um texto publicado no Informativo 17 do MAM-RJ.

E como previsto, o espaço é utilizado para diversas exposições. O museu oferece um projeto regular chamado Zona Aberta, que funciona como um ateliê móvel com atividades e práticas artístico-pedagógicas nas áreas externas.

Com uma programação gratuita, ele promove a integração e participação de grupos e pessoas que frequentam o Aterro do Flamengo, a partir de diferentes formas de vivenciar e se apropriar do museu. No site oficial do MAM é possível verificar as oficinas agendadas para o mês vigente.

Outro projeto que envolve os jardins do MAM é o Fantástico Jardim, indicado para crianças de até seis anos. Trata-se de uma plataforma digital lúdico-interativa que explica sobre as espécies de plantas e de animais presentes no Aterro do Flamengo. O espaço online projeto funciona como uma exposição virtual com dispositivos e muito aprendizado.

Serviço

Museu de Arte Moderna – RJ

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo

Aberto de quinta-feira a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita | Mais informações no site