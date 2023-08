Claudia Indica: Agenda Cultural de 28/8 a 3/9

Agosto está chegando ao fim, para encerrar muito bem temos aqui ótimas sugestões culturais para o final de semana. No circuito musical, a impecável Assucena canta “Índia”, de Gal Costa no SESC 24 de maio. Para quem quer pegar um cineminha, o novo trabalho de Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, já está em cartaz em todo Brasil. Há também exposições, com o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica na Av. Paulista, e destaques do teatro, com peça de Denise Fraga. A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural paulista com o melhor da arte nesta semana:

Teatro

Eu de Você (até 24/09)

Idealizado e criado pela atriz Denise Fraga, em colaboração com o produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça, Eu de Você é um espetáculo que entrelaça histórias reais com preciosidades da literatura, música, imagens e poesia. A produção foi considerada “Melhor Monólogo de 2019”, pelo Guia Folha. Devido ao grande sucesso, Eu de Você está de volta a São Paulo, realizando uma nova temporada no Teatro Tuca da PUC SP, com apresentações programadas de agosto a setembro de 2023.

Endereço: Teatro TUCA – Rua Monte Alegre 1024 (Perdizes).

Preços: R$ 100,00 (inteira) e R$50,00 (meia-entrada)

Horários: De 18 de agosto até 24 de setembro, 17h, 20h e 21h.

Cinema

Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

O novo filme do brasileiro Kleber Mendonça Filho, conhecido e aclamado internacionalmente por Bacurau, e Aquarius, chegou aos cinemas na quinta-feira (24). Em Retratos Fantasmas, o realizador trabalha o gênero documental ao fazer um delicado retrato sobre as transformações no centro de Recife, em Pernambuco. Ele mostra como tudo mudou, através de locais na cidade onde nasceu, desde o apartamento onde morou até os cinemas da região.

Continua após a publicidade

Exposições

FILE (até 27/08)

Na edição de 2023, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – FILE, explora o tema “Singularidades Interativas”, contando com a participação de 183 artistas provenientes de 39 países distintos. A programação do engloba diversos elementos, incluindo a exposição principal, uma instalação na entrada do Centro Cultural Fiesp, projeções de obras na fachada do edifício, colaborações com outras instituições, workshops enriquecedores e uma instalação artística presente nas estações do Metrô.

Endereço: Espaço de Exposições do Centro Cultural Fiesp – Avenida Paulista, 1313 – em frente à estação Trianon-Masp.

Preços: Gratuito

Horários: Terça a domingo, das 10h às 20h.

Casa de Cultura do Parque (até 01/10)

No novo centro cultural Casa de Cultura do Parque, há três exposições inéditas, todas com curadoria de Claudio Cretti: “Tempo Imenso”, “A Liberdade é Azul” e “Museu Total”. Com contribuições artísticas de renomados nomes como Deborah Paiva, Danilo Oliveira, Felipe Cohen, Laura Vinci, Lucas Arruda e Paulo Pasta, essas exposições trazem à luz reflexões profundas sobre o conceito do tempo, que exerce um papel inegável e constante na nossa interação com pessoas e objetos.

Endereço: Casa de Cultura do Parque – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300 – Alto de Pinheiros.

Preços: Gratuito

Horários: Quarta a domingo, das 11h às 18h.

Continua após a publicidade

Música

Assucena canta Gal

Nos dias 26 e 27 de agosto, a artista Assucena apresenta o álbum “Índia”, de Gal Costa, no teatro do Sesc 24 de maio. A performance faz parte do projeto “73/23 – Meio século de discos históricos”, uma série de espetáculos nos quais músicos contemporâneos reinterpretam o repertório de álbuns icônicos que completam 50 anos de lançamento em 2023. Nesse contexto, os artistas imprimem sua própria estilística às músicas já consagradas.

Endereço: SESC 24 de Maio – R. 24 de Maio, 109 (República).

Preços: R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada)

Horários: 26 e 27 de agosto, sábado às 20h e domingo às 18h.

Está preparada para aproveitar o final de semana?