Lançamentos de músicas desta semana (21/8 a 25/8)!

Mais uma vez, chegou o final de semana, finalmente podemos relaxar e ver tudo o que perdemos durante a semana, e a gente sabe que você quer escutar todas as novidades do mundo da música! E essa semana foi cheia de novidades, desde o tão aguardado comeback de Selena Gomez ao novo single de Miley Cyrus, será essa a semana das nossas estrelas ex-Disney favoritas? Além disso, Ariana Grande também apareceu comemorando os 10 anos do seu primeiro álbum, Yours Truly. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana, né? Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Nossos artistas favoritos entregaram demais, com novas músicas que a gente com certeza vai deixar no repeat. Temos desde o lançamento do novo single de Selena Gomez até o retorno de Ariana Grande. Então, não fique de fora dessa e siga o nosso perfil no Spotify para aproveitar toda semana uma playlist atualizada e cheia de novidades

Você pode escutar estes singles inéditos e muitos outros hits da semana na nossa playlist de lançamentos da semana! Confira:

Vamos conhecer os maiores lançamentos da semana?

Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)

Alguém ouviu que estamos de volta em 2013? Ariana Grande finaliza a semana voltando ao mundo da música depois de um hiato para as gravações do filme de Wicked e inicia as comemorações de 10 anos do seu primeiro álbum de estúdio, Yours Truly. Quem aí lembra do início de sua carreira? Quando a cantora ainda atuava em seriados da Nickelodeon e usava seu cabelo avermelhado em rabos de cavalo altíssimos!

Algumas músicas como “Daydreamin”, “Honeymoon Avenue” ganharam performances icônicas – e extremamente nostálgicas – ao vivo. E essas não são as únicas que terão versão ao vivo, “Baby I” , “Right There” e “Tattooed Heart” também ganharão versões especiais. Além disso, a cantora liberou vídeos inéditos das gravações do disco.

Single Soon

Quem aí estava com saudades da voz de Selena Gomez? Ela está de volta com um novo single, “Single Soon”, enquanto continua preparando o tão aguardado terceiro álbum! Seu último álbum lançado foi Rare, em 2020, e desde então os fãs vinham recebendo apenas alguns singles e parcerias com outros cantores, mas agora ela faz um comeback e anuncia o orgulho de estar solteira.

Na música, a cantora começa a se questionar como ela terminaria com o namorado e escolhe roupas para comemorar o fim, perfeita para a balada, né? E além do lançamento do single, Gomez também presenteou aos seus fãs um clipe festeiro e colorido, adiantando o que vem no SG3. Já queremos essa música tocando em todas as festas possíveis!

Used To Be Young

Essa semana tivemos um verdadeiro comeback das divas do pop, e quem não deixou de marcar sua presença foi Miley Cyrus, que retornou nesta sexta-feira com um single pra lá de emocionante.

“Used To Be Young”, novo single da cantora, conta de maneira bastante sensível todos os momentos marcantes de sua carreira, que iniciou quando Miley ainda era apenas uma criança. A música em questão é o primeiro single lançado após o grande sucesso do álbum Endless Summer Vacation, que inclui grandes hits no seu repertório, como a inesquecível “Flowers”.

No clipe disponibilizado por Miley, ela aparece com um look que faz referências à sua carreira como um todo, por exemplo, a t-shirt usada por ela, que tem como estampa, o personagem Mickey, remetendo a sua brilhante fase na série Hannah Montana, de março de 2006 à janeiro de 2011. Muitas emoções e ansiedade para esta nova fase de Miley.

Ciclone

Chegou o momento de orgulho brasiliero, pois Juliette lançou seu primeiro álbum de estúdio, Ciclone. O projeto conta com parcerias de nomes como Dilsinho, João Gomes e Marina Sena, além de estrear com 9 faixas. Promovendo o novo disco em coletiva de imprensa , a cantora e ex-BBB realizou um paralelo entre Ciclone e o EP homônimo que lançou em 2021, responsável por abrir sua carreira na música. Para ela, é como se à época desse outro trabalho ela se visse como uma ‘criança’ e, nesse, como ‘adulta’.

Ciclone já faz parte das nossas playlists do dia a dia, impossível não amar!

Principalmente Me Sinto Arrasada

Será esse mais um hit de Luísa Sonza? Pela segunda semana consecutiva, a cantora faz uma aparição na nossa playlist de lançamentos, desta vez com o single “Principalmente Me Sinto Arrasada”, que deve fazer parte de seu novo álbum. A cantora contou ao PodDelas que essa faixa reflete sua luta com a ansiedade, o que é bem visível no clipe, no qual a cantora aparece em um campo aberto e logo após em uma casa bagunçada, enquanto tenta sorrir e chorar ao mesmo tempo. Essa com certeza deixou as pessoas arrasadas!

Sintomas de Prazer (LIVE)

E Ludmilla não para de trabalhar! Essa semana ela disponibilizou a versão ao vivo de “Sintomas de Prazer”, um dos seus hits mais recentes! A faixa ganhou uma instrumentalidade muito mais sensual com a voz ao vivo de Ludmilla, além de ganhar um novo videoclipe, quem aí estava esperando por tantas novidades sensuais por parte da cantora? A música deve fazer parte do novo EP, Vilã Live, que pretende regravar as músicas de Vilã ao vivo.

Money Come

Iggy Azalea também chegou fazendo um comeback com seu novo single, “Money Come”, depois de quase dois anos afastada da indústria musical. A rapper já chegou impressionando com uma batida acelerada e empolgante, vindo acompanhada de um videoclipe inspirado em O Lobo de Wall Street. No clipe, a cantora faz crítica ao patriarcado e assume o comando de uma empresa, transformando homens em mulheres poderosas com uma arma espacial.

Azalea vem ao Brasil para se apresentar no The Town em 2 de setembro, e a gente já está correndo atrás de decorar as letras para cantar a todo volume no festival!

Don Juan

Maluma está de volta na nossa lista de lançamentos da semana, desta vez com seu novo álbum Don Juan, o que será que ele trouxe para a gente? Vale lembrar que o álbum chega junto com uma mudança de estética na discografia do cantor, com batidas cheias de raízes latinas! O projeto conta com 25 faixas, dentre as quais há colaborações com Yandel, Ryan Castro e J Balvin, com hits como “Sobrio”, “Junio” e “COCO LOCO”.

O cantor também publicou o videoclipe de “Trofeo”, em colaboração com Yandel, que foi usada com uma homenagem ao jogador de futebol Lionel Messi. O álbum de Maluma com certeza já está entre os nossos favoritos!

Céu Rosé

A vibe dessa playlist acaba de ficar ainda melhor com este novo lançamento de Gilsons em parceria com a banda Lagum. A faixa “Céu Rosé” é perfeita para curtir um fim de tarde com amigos ou com a pessoa amada, deixando o clima ainda mais zen e com o alto astral que só essa parceria pode proporcionar.

A produção da faixa ficou por conta de José Gil, que incluiu elementos da percussão e do eletrônico na música. e claro, não podemos deixar de mencionar o clipe, que com toda certeza vai te fazer curtir ainda mais essa faixa.

Winner

Quem aí pediu mais uma música perfeita para os dias de melancolia? Conan Gray entregou com seu novo single, “Winner”, seguindo uma estética da década de 80 para sua nova era. Na música, o cantor sofre pela partida de seu amado e reflete como este foi o “ganhador” em fazê-lo sentir pior do que qualquer pessoa já conseguiu. Doeu, né? Quando se trata de tristeza, Gray com certeza sabe tocar nossos corações!

Os lançamentos podem ter acabado, mas com o encerramento chega mais uma das playlists da CLAUDIA! Aproveite.