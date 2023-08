Thais Piza entrega detalhes do musical “Uma Linda Mulher”

Após arrebatar o público da Broadway, chega a vez do Brasil se encantar com a adaptação musical de Uma Linda Mulher, estrelada por Thais Piza (Vivian) e Jarbas Homem de Mello (Edward). O espetáculo contará com 25 atores-cantores, uma orquestra formada por dez músicos e cenografias exuberantes.

Em outras palavras, é impossível negar que a apresentação será uma experiência grandiosa. Porém, não é a escala da produção que mais orgulha Thais — que, pela primeira vez, abocanha a posição de protagonista-título em uma peça. “Minha mãe ama muito esse filme e ficou bastante emocionada quando eu consegui o papel. Imagine, ela nasceu nos anos 1970, então a vivência de conferir o longa na época a marcou muito”, conta a atriz sobre o que a conquista representou (e vem representando) em sua vida.

Continua após a publicidade

Ela revela que, apesar da responsabilidade de estar à frente de uma obra icônica (e que reside na memória afetiva de milhares de

brasileiros), a sua vida nunca foi tão feliz como agora. E falando em responsabilidades, Thais avisa que os espectadores podem esperar algumas mudanças muito bem-vindas na narrativa.

“No cinema, a gente percebe aquela pegada meio conto de fadas moderno, há uma certa atmosfera de príncipe encantado envolvendo o Edward. Aqui não: Vivian é bastante casca grossa e sabe se defender”, brinca.

Continua após a publicidade

Para além da importância de atualizar a história para os tempos atuais (sem perder a essência da obra dirigida por Garry Marshall), Thais divide o seu maior desejo acerca da estreia: “Quero que as pessoas saiam do teatro com vontade de perseguir os seus sonhos. Eu pego isso para mim, pois não desisti dos meus, e, agora, estou aqui, protagonizando um grande musical”. Em cartaz a partir do dia 1 de setembro, no Teatro Santander. Ingressos disponíveis em teatrosantander.com.br.