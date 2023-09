Pabllo Vittar prepara apresentação milionária para o The Town

Entre as inúmeras atrações que estarão presentes no segundo final de semana do The Town, Pabllo Vittar definitivamente, é uma das mais empolgantes. A artista — que lançou recentemente o elogiado ‘After’, álbum de remixes do disco ‘Noitada‘ —, prepara uma apresentação tão explosiva quanto suas últimas faixas. Prova disso é que, de acordo com dados recentes do Estadão, a drag queen investiu cerca de R$ 1,5 milhão de reais na estrutura de seu show, que acontece no próximo domingo (10).

Em entrevista exclusiva à CLAUDIA, Pabllo fala um pouco mais sobre a apresentação, reflete sobre o seu disco de remixes e revela qual é a sua conexão emocional com a música eletrônica. Confira:

Apresentação de Pabllo Vittar no The Town será grandiosa

Pabllo afirma que é sempre uma honra poder participar de grandes festivais, especialmente pelo fato desses espaços permitirem que ela leve a cultura drag para milhões de pessoas: “Estou me dedicando 100% aos ensaios agora. Acabei de retornar de minha turnê na Europa e, agora, o The Town já está na porta.”

Ao ser questionada sobre o que poderia revelar acerca de sua apresentação, a cantora preferiu manter os detalhes trancados a sete chaves: “Estou ansiosa e deixando os preparativos em segredo para tudo ser mágico ali no momento do show, tanto para mim quanto para o público”, declara.

Misteriosa, né? Vale lembrar que a apresentação (marcada para às 17h10 no palco The One), terá participações de Liniker e Jup do Bairro. Atualmente, a drag alugou o espaço Unimed, em São Paulo, para realizar os ensaios finais.

After e relação com a música eletrônica

Pabllo está extremamente consciente das críticas positivas que ‘After’ vem recebendo desde o seu lançamento. E, para ela, o segredo por trás do sucesso do projeto é o fato de reunir um time de produtores e artistas que representam sonoridades distintas. “Cada um tinha suas características e jeitos específicos de fazer música. Toda essa pluralidade agregou muito ao projeto e eu fiquei super feliz com o resultado. É um disco alegre, gostoso de ouvir em qualquer lugar”, explica.

Aliás, a relação de Vittar com a música eletrônica não vem de hoje: desde o seu álbum de estreia, a cantora vem disponibilizando remixes e versões alternativas de seus maiores hits. ‘After’, segundo a própria cantora, é o resultado de anos de paixão pelo gênero. “Esse estilo de música tem bastante influência e formou parte do que sou hoje como artista. Depois da pandemia eu pude voltar para a noite e me reconectar com tudo isso. Foi assim que criei o disco”, revela.

Projetos futuros de Pabllo Vittar

Novos projetos pela frente? Não por enquanto! Pabllo afirma que, no momento, continuará focada nos frutos de ‘After’ e ‘Noitada’: “Escuto eles no carro, para treinar, para tudo! Acredito que ainda temos muito a explorar com esse projeto, então todas minhas energias estão voltadas nele”, finaliza.

