The Town: Confira os horários, palcos e ordem dos shows

Agosto chegou oficialmente ao fim e setembro já começa excelente para fãs de festivais de música. O The Town terá seu start neste sábado (2), e chega ao fim só na semana que vem, no domingo (10). Para você se preparar, temos aqui a programação com as bandas, palcos e horários dos shows. Lembrando que esta é a primeira edição do evento, que tem os mesmo produtores do Rock in Rio.

Entre as atrações estão Bruno Mars, Foo Fighters, Marron 5, Post Malone, Demi Lovato, Kim Petras, H.E.R, Seu Jorge, Jão, Luísa Sonza e muito mais! A cidade da música paulista será o Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, mesmo local onde acontece anualmente o Lollapalooza.

Confira abaixo a programação por dia do The Town:

Dia 2 de setembro

Palco Skyline

16:05 – MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

18:15 – Iggy Azalea

20:25 – Demi Lovato

23:00 – Post Malone

Palco The One

15:00 – Tasha & Tracie convida Karol Conka

17:10 – Orochi convida Azzy

19:20 – Criolo convida Planet Hemp

21:45 – Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Palco Factory

16:00 – Urias

18:00 – Caio Luccas

20:00 – Kayblack

22:00 – Teto

Palco SP Square

15:00 – São Paulo Big Band

16:30 – São Paulo Big Band convida Alma Thomas

18:30 – Hermeto Pascoal

20:30 – Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15:05 – Forro red light e o baile encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

16:35 – Klean vs Klap

18:05 – Deekapz x Vhoor

19:50 – OsGêmeos, “Uma Experiência”

21:25 – Tropkillaz “10 Anos”

23:30 – Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

Dia 3 de setembro

Palco Skyline

16:05 – Luísa Sonza

18:15 – Alok

20:25 – Bebe Rexha

23:00 – Bruno Mars

Palco The One

15:00 – Matuê convida O Nordeste

17:10 – Ney Matogrosso

19:20 – Leon Bridges

21:45 – Seu Jorge

Palco Factory

16:00 – Lia Clark

18:00 – Veigh

20:00 – Wiu

22:00 – Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15:00 – São Paulo Big Band

16:30 – São Paulo Big Band convida Annalu & Kynniew

18:30 – Jonathan Ferr

20:30 – Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15:05 – Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16:35 – Noporn Live

18:05 – Vitalic

19:50 – Paul Kalkbrenner Live

21:25- Ellen Allien X Badsista

23:30 – Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Dia 7 de setembro

Palco Skyline

16:05 – Ludmilla

20:25 – The Chainsmokers

23:00 – Maroon 5

Palco The One

15:00 – Maria Rita

17:10 – Angelique Kidjo

19:20 – Masego

21:45 – Ne-Yo

Palco Factory

16:00 – Hodari

18:00 – Larissa Luz

20:00 – Afrocidade

22:00 – Marvvilla

Palco São Paulo Square

15:00 – São Paulo Big Band

16:30 – São Paulo Big Band convida Paula Lima

18:30 – Ivan Lins

20:30 – Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15:05 – Afterclapp x Shigara x Xaxim

16:35 – L_cio Plants Live

18:05 – Natasha Diggs Live Horn

19:50 – Kerri Chandler Live

21:25 – Shermanology

23:30 – Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

Dia 9 de setembro

Palco Skyline

16:05 – Pitty

18:15 – Garbage

20:25 – yeah yeah yeahs

23:00 – Foo Fighters

Palco The One

15:00 – Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

17:10 – Detonautas

19:20 – Barão Vermelho convida Samuel Rosa

21:45 – Wet Leg

Palco Factory

16:00 – Grag Queen

18:00 – Mc Dricka

20:00 – Yunk Vino

22:00 – MC Don Juan

Palco São Paulo Square

15:00 – São Paulo Big Band

16:30 – São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

18:30 – Hamilton de Holanda

20:30 – Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15:05 – Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

16:35 – Aerea Live

18:05 – Renato Cohen Live

19:50 – Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

21:25 – Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

23:30 – Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Dia 10 de setembro

Palco Skyline

16:05 – Iza

18:15 – Kim Petras

20:25 – H.E.R.

23:00 – Bruno Mars

Palco The One

15:00 – Marina Sena canta Gal Costa

17:00 – Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

19:20 – Gloria Groove

21:45 – Jão

Palco Factory

16:00 – N.I.N.A

18:00 – Cynthia Luz

20:00 – Tassia Reis

22:00 – Xênia França

Palco São Paulo Square

15:00 – São Paulo Big Band

16:30 – São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

18:30 – Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

20:30 – Richard Bona

Palco New Dance Order

15:05 – Dj Mau Mau B2b Etcetera

18:05 – Lion Babe

19:50 – Crazy P Soundsystem

21:25 – Darren Emerson & Gui Boratto Live

23:30 – Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

Ainda há ingressos para alguns dias do The Town, que podem ser comprados através do site Ticketmaster, por R$ 815,00 (inteira) e R$ 407,50 (meia) para os dias 2 e 7 de setembro, quando ocorrerão os shows de Post Malone e Maroon 5.