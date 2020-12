Tom Cruise grita com funcionários de gravação e 5 pedem demissão

Parece que os funcionários do quinto filme da franquia “Missão Impossível” não estão muito satisfeitos com o ator e produtor Tom Cruise. Cinco pessoas da produção pediram demissão após o ator gritar nos bastidores.

Na terça-feira (15), o jornal The Sun vazou um áudio de Cruise xingando e gritando com os funcionários que, aparentemente, estava violando os protocolos de segurança contra a Covid-19.

De acordo com uma fonte do jornal, a primeira bronca do ator foi grande e a situação não se acalmou. “A tensão vem crescendo há meses e essa foi a gota d’água. Desde que se tornou público, os funcionários ficaram com mais raiva”, revelou a fonte.

“Nós somos um exemplo agora. Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa. Eles acreditam em nós e no que fazemos. Eu fico ao telefone a noite toda com cada estúdio, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo. Estamos criando milhares de empregos. Não quero mais ver isso de novo nunca mais!”, disse Cruise em um dos trechos da gravação vazada.

As gravações do filme foram retomadas ao redor do mundo, depois de serem novamente suspensas em outubro após 12 pessoas do set na Itália testarem positivo para o coronavírus.

A fonte anônima também informou que Tom está chateado “depois de todos os esforços que eles fizeram para continuar a filmar”. Ela também disse que as outras pessoas não estão levando tão a sério quanto o ator, e que no fim, ele quem carrega as responsabilidades.

