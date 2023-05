‘O Amor Mandou Mensagem’ entrega romance fraco, porém agradável

Desde que estreou no exterior, O Amor Mandou Mensagem, baseado na obra literária de “Sofie Cramer”, vem recebendo duras críticas por replicar os tão famosos clichês das comédias românticas. De fato, muitas das propostas (declaradamente genéricas) do longa nunca causam o impacto esperado para uma produção do gênero. Contudo, o filme não é de todo ruim — aliás, a trama, apesar de fraca, consegue nos cativar em grande parte do tempo.

A história, estrelada por Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e (pasmem) Céline Dion, gira em torno de Rob, um jornalista musical vivenciando uma crise pessoal e profissional após ser abandonado por sua noiva dias antes do casamento. Em paralelo, Mira Ray, escritora de livros infantis, passa por questões semelhantes devido ao falecimento de seu companheiro, John.

E, claro, como em toda boa e velha comédia romântica, o destino destes personagens acaba se entrelaçando de uma hora para a outra. E é neste ponto crucial da trama — o encontro entre essas duas almas que tanto sofrem por amor — que a obra peca: é apenas no terceiro ato do longa que a dupla finalmente se conhece. Até então, Mira manda mensagens para o número do falecido namorado, sem saber que, na verdade, está enviando recados para Rob.

O jornalista, comovido pelos textos que vem recebendo por engano, acaba nutrindo sentimentos pela autora, sem que ela saiba. Tal situação, na teoria, até pode parecer carinhosa… Se excluirmos o fato do quão irrealista soa. São nestas decisões narrativas distantes da realidade que a produção perde as suas forças.

Rob, sem ao menos conhecer a autora das mensagens, desenvolve uma “obsessão” pela ideia de conquistá-la. A partir daí, a história sofre com uma sucessão de erros: os alívios cômicos, tão amados pelos fãs de romance, acabam sendo mais constrangedores do que bem-humorados. O aprofundamento dos personagens, essencial em um projeto cujo tema central é o luto, também não é desenvolvido. O que realmente acompanhamos é um emaranhado de situações cotidianas vivenciadas individualmente por Rob e Mira que não contribuem em nada para a experiência.

Todavia, o que realmente salva o filme de ser um completo desastre é o carisma de Priyanka e Heughan. Quando finalmente passam a contracenar lado a lado, percebemos que a escolha de juntá-los apenas no final foi um grande desperdício. Nestes momentos afetivos, finalmente conseguimos aquilo que esperávamos desde o início: uma comédia romântica despretensiosa que nos deixa com aquela sensação de quentinho no coração.

Participação de Céline Dion é uma boa surpresa

A participação de Céline Dion, mesmo sendo um tanto quanto bizarra, traz um tom de honestidade para o longa. Durante as suas aparições (que não são poucas), a cantora interpreta ela mesma, aconselhando Rob a dar uma nova chance para o amor nos momentos em que ele a entrevista para o jornal que trabalha.

Claro que, no mundo real, uma estrela do calibre de Dion jamais teria tempo para dar conselhos amorosos a um jornalista que mal conhece. Porém, é interessante ver o quanto a trajetória da artista, que perdeu o marido René Angélil em 2016, está conectada com a trama de O Amor Mandou Mensagem. Inclusive, ela faz referências a este triste evento de sua vida em inúmeros diálogos, tornando a sua escalação inusitadamente necessária e coerente.

O Amor Mandou Mensagem não é o completo desastre que estão dizendo

No fim das contas, apesar de dar (muitos) passos em falso, o filme dirigido por Jim Strouse deve agradar àqueles que apenas querem gastar duas horas sem pensar muito nos cinemas. Agora, quem espera aquela obra que irá reviver de vez as comédias românticas (algo que Hollywood vem tentando fazer nos últimos anos), pode sair desapontado.

“O Amor Mandou Mensagem” estreia hoje (11) nos cinemas.