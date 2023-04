18 filmes que chegam aos cinemas em 2023 e você não pode perder

Acabamos de sair da temporada de premiações — com direito a Oscar, BAFTA e Globo de Ouro —, mas o ano definitivamente mal começou para os amantes de cinema. A partir de maio, os estúdios reservam uma enorme quantidade de blockbusters que prometem movimentar intensamente o mercado.

Com títulos como “Barbie”, aguardado longa de Greta Gerwig, “Oppenheimer”, filme inédito de Christopher Nolan, e novos filmes de franquias consagradas como “Indiana Jones”, “Jogos Vorazes” e “Velozes e Furiosos”, 2023 tem tudo para ser mais um ano marcante para a sétima arte.

A seguir, você confere 18 lançamentos imperdíveis que chegam às telonas ainda neste ano:

Renfield (27/04)

Nicolas Cage se jogando em mais um papel insano? Temos! Em “Renfield”, o astro dá vida a uma versão bem-humorada e ácida de Drácula, icônico vampiro da cultura pop. O ator Nicholas Hoult interpreta o ajudante da criatura, que após anos de maus-tratos, traça um plano para escapar da vida de servidão.

Guardiões da Galáxia 3 (04/05)

Com direção de James Gunn (“O Esquadrão Suicida”), o terceiro volume de “Guardiões da Galáxia” traz Peter Quill (Chris Pratt) e sua equipe enfrentando uma missão tão difícil que pode representar o fim dos heróis.

O Amor Mandou Mensagem (11/05)

Sim, isto não é uma brincadeira: Celine Dion estará nas telonas! A cantora de “My Heart Will Go On” irá contracenar com Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan num romance que aborda o luto e o quão difícil pode ser se abrir para o amor quando perdemos pessoas que amamos.

Velozes & Furiosos 10 (18/05)

O último filme da franquia “Velozes & Furiosos” está chegando em maio. Na trama, Dom Toretto e sua família são perseguidos pelo filho de Hernan Reyes, traficante morto durante o nono capítulo da saga.

A Pequena Sereia (25/05)

“A Pequena Sereia” é o próximo desenho clássico a cair na onda interminável de live-actions da Disney. Desta vez, a atriz Halle Bailey dá vida à Ariel, enquanto Melissa McCarthy viverá a encantadora vilã Úrsula. Vale lembrar que o filme vem sendo alvo de ataques racistas desde que o estúdio anunciou que apostaria numa sereia negra.

Nosso Lar 2 (08/06)

13 anos após o lançamento de “Nosso Lar”, um dos filmes sobre espiritualidade mais populares do Brasil, Wagner de Assis retorna à cadeira de direção para continuar a narrativa kardecista. Inclusive, o cineasta lançou outro título espírita este ano, o ótimo “Ninguém é de Ninguém“.

The Flash (15/06)

Após Ezra Miller protagonizar inúmeros escândalos no ano passado, e “The Flash” quase ser engavetado pela Warner Bros., o estúdio decidiu seguir em frente com o lançamento do longa. Este é o primeiro projeto solo dedicado ao herói.

Elementos (22/06)

“Elementos” é a nova aposta da Pixar para a temporada de premiações do próximo ano. A narrativa é situada numa cidade onde os elementos da natureza (Água, Fogo, Terra e Ar) convivem lado a lado, mas sem se misturar. Contudo, um evento inesperado faz com que estes seres elementais busquem se fundir para criar novas formas de vida.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino (29/06)

Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridges juntos no novo filme da franquia “Indiana Jones“? Sim, isso é real. No novo capítulo de uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema, o famoso arqueólogo e professor Jones embarca em missões extraordinárias com a ajuda de uma nova geração de aventureiros.

Barbie (20/07)

Se “Barbie” não é o filme mais aguardado do ano, não sabemos mais de nada. Com Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, Will Ferrell, John Cena, Helen Mirren e até Dua Lipa no elenco, o projeto assinado pela aclamada Greta Gerwig (“Lady Bird”) promete reinventar tudo o que sabíamos sobre a famosa boneca. Aliás, quem leu o roteiro afirma que esta é uma das narrativas mais originais já feitas em Hollywood. Será?

Oppenheimer (20/07)

Tentando competir com “Barbie”, Christopher Nolan lançará “Oppenheimer”, produção sobre J. Robert Oppenheimer, cientista americano que teve um grande papel no desenvolvimento da bomba atômica, no mesmo dia em que o longa de Greta Gerwig chega aos cinemas. Quem será que vai levar a melhor nas bilheterias?

Besouro Azul (17/08)

Apesar da história de “Besouro Azul” não aparentar ser tão original, a obra vem recebendo bastante atenção pelo fato de ser protagonizada por Bruna Marquezine. Na história, a brasileira vive uma cientista que, ao que tudo indica, também será o par romântico do herói (Xolo Maridueña).

Jogos Mortais X – O Final (26/10)

Outra franquia que finalmente se encerra em 2023 é “Jogos Mortais”. No mercado desde 2004, a saga iniciada por James Wan começou de forma inteligente, mas acabou se transformando num grande torture porn detonado pela crítica e público. Este ano, a Lionsgate oficializou o cineasta Kevin Greutert, que dirigiu o sexto e sétimo capítulos da franchise, como o diretor deste último volume.

Duna – Parte II (02/11)

Será que desta vez a Zendaya aparece? A segunda parte de Duna está programada para o final deste ano, com direção do aclamado Denis Villeneuve (“A Chegada”). Continuando a história do ponto em que o primeiro filme parou, a trama traz Paul Atreides e Lady Jessica procurando a ajuda dos Fremen após terem a sua família exterminada pelos Harkonnen.

As Marvels (09/11)

A continuação de “Capitã Marvel”, “As Marvels”, trará um trio de heroínas combatendo uma grande ameaça universal. Iman Vellani, a estrela de “Ms. Marvel”, se junta ao elenco composto por ninguém menos que a vencedora do Oscar Brie Larson e Teyonah Parris.

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (15/11)

O prelúdio de “Jogos Vorazes” é situado seis décadas antes dos acontecimentos protagonizados por Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). A origem de Coriolanus, antes de se tornar o temido Presidente Snow, será um dos focos da narrativa.

Wonka (14/12)

Quem adora “A Fantástica Fábrica de Chocolate” não pode perder “Wonka”, spin-off da franquia que irá revelar a origem do icônico Willy Wonka. E após atores renomados como Gene Wilder e Johnny Depp interpretarem o excêntrico proprietário da fábrica, chegou a vez de Timothée Chalamet dar vida ao personagem.

Aquaman 2 (21/12)

Apesar de detalhes da trama ainda não terem sido revelados, “Aquaman 2” contará com o retorno de Jason Momoa no papel principal. Além disso, o cineasta James Wan (“Invocação do Mal”), que comandou o primeiro longa, também assina a direção do segundo volume. Tem tudo para dar certo, né?