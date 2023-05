As melhores estreias de filmes e séries nos streamings em maio de 2023

Maio vem recheado de estreias empolgantes para os fãs de cinema e cultura pop. Já nesta quinta-feira (4), a dona Netflix disponibilizou a primeira temporada de Queen Charlotte, spin-off de Bridgerton que traz mais detalhes acerca da união entre Charlotte e George. Sem sombra de dúvidas, este tem tudo para ser um dos lançamentos mais grandiosos do ano.

E falando em estreias impactantes, Terrifier 2, um dos filmes de terror mais polêmicos dos últimos tempos, estreia na Amazon Prime Video. Nos Estados Unidos, houveram inúmeros relatos de espectadores que desmaiaram durante a exibição da produção nos cinemas. Já aqui no Brasil, alguns estabelecimentos chegaram a oferecer saquinhos de vômito para o público mais sensível. Não é mole não, viu?

Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, protagonizado por Paul Rudd, também chega às telinhas nas próximas semanas. A seguir, você confere as principais estreias de filmes e séries no streaming em maio de 2023:

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (Netflix)

Queen Charlotte gira em torno do casamento da rainha Charlotte com o rei George, mostrando que a união entre os dois é muito mais do que apenas uma história de amor.

Data de estreia: 04/05

Pearl (Prime Video Store)

Pearl, aclamada sequência de X – A Marca da Morte, protagonizada por Mia Goth, já está disponível para aluguel digital. Na trama, acompanhamos uma jovem obcecada pela ideia de se transformar em uma grande estrela do cinema mudo. Essa obsessão a faz entrar numa grande espiral de loucuras, e, claro, assassinatos.

Data de estreia: 04/05

Dois Tempos – 1ª Temporada (Star+)

E tem produção brasileira chegando na área: Dois Tempos conta a história de duas garotas de épocas diferentes que viajam no tempo e acabam trocando de corpos. Incrível, né?

Data de estreia: 10/05

Terrifier 2 (Amazon Prime Video)

Um dos filmes de terror mais sanguinários e violentos dos últimos anos estreia este mês no Prime Video. Estamos falando de Terrifier 2, sequência dirigida por Damien Leone que acompanha “Art, The Clown”, o palhaço assassino, perseguindo um grupo de adolescentes em pleno Halloween.

Data de estreia: 17/05

Deserto Selvagem (Apple TV+)

Deserto Selvagem é uma comédia de humor ácido estrelada por ninguém menos que Patricia Arquette, atriz vencedora do Oscar por Boyhood: Da Infância à Juventude. A direção fica por conta do vencedor do Emmy Jay Roach (Trumbo – Lista Negra e O Escândalo).

Data de estreia: 17/05

Homem-Formiga e a Vespa Quantumania (Disney+)

No terceiro filme da franquia, Scott Lang e Hope Van Dyne exploram o Reino Quântico, interagindo com criaturas exóticas e mergulhando (literalmente) em aventuras extraordinárias.

Data de estreia: 17/05

Glee: O Preço da Fama (HBO Max)

Glee: O Preço da Fama já estreou nos Estados Unidos e vem causando uma enorme polêmica. Isso porque o documentário explora a ideia de que o seriado de Ryan Murphy possuía algum tipo de maldição nos bastidores. Sendo assim, as mortes de Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera, membros do elenco, são abordadas para reforçar essa teoria “paranormal”. Nem é necessário dizer que a estreia no exterior foi acompanhada de uma chuva de críticas nas redes sociais, onde os espectadores acusaram os criadores de insensibilidade e morbidez.

Data de estreia: 19/05

Sunset: Milha de Ouro – Temporada 6 (Netflix)

A sexta temporada de um dos realities shows mais adorados da Netflix estreia ainda neste mês (contudo, sem a presença de Christine Quinn). O programa retrata o dia a dia da empresa imobiliária Oppenheim Group, que vende algumas das casas de luxo mais exclusivas de Los Angeles.

Data de estreia: 19/05

Love To Love You, Donna Summer (HBO Max)

O documentário explora a carreira de Donna Summer de forma extremamente intimista (com direito a registros pessoais da cantora) e depoimentos reveladores de seus familiares. E, claro, toda a atmosfera da produção é cercada pelas batidas eletrizantes e sensuais que marcaram a carreira de uma das artistas mais emblemáticas de todos os tempos.

Data de estreia: 20/05

Platonic – 1ª Temporada (Apple TV+)

Platonic conta com a presença de Rose Byrne (Physical) e Seth Rogen (Superbad) em um seriado fofíssimo sobre o amor na terceira idade. Na trama, dois amigos de longa data acabam percebendo que, talvez, possam ser grandes amantes.

Data de estreia: 24/05

Super Mario Bros. – O Filme (Prime Video Store)

No final do mês, Super Mario Bros. estará disponível para aluguel digital na Prime Video Store. A trama acompanha Mario viajando por um labirinto subterrâneo com o seu irmão, com o objetivo de salvar uma princesa raptada.

Data de estreia: 25/05