Novo vídeo de Dua Lipa é inspirado em Madonna e Studio 54

Depois do teaser e discussão em redes sociais, o novo vídeo de Dua Lipa “Hallucinate” foi oficialmente divulgado pela cantora hoje (10). O single, que saiu o álbum Future Nostalgia, foi produzido por SG Lewis e Stuart Price, e segue os sucessos “Don’t Start Now,” “Physical” e “Break My Heart”. O vídeo – todo em animação – é inspirado na estética dos anos 1970s, Studio 54 e Madonna.

Os fãs das duas artistas estão animados com uma possível parceria da cantora com Dua, que admite ter se inspirado na diva para produzir Future Nostalgia. Não é a toa que o produtor do álbum é Stuart Price, que já trabalhou com Madonna no álbum (e turnê) Confessions on a Dancefloor. O empresário de Dua confirmou que elas estão em contato buscando uma brecha na agenda para gravarem juntas. ”Quando eu conheci Dua, ela tinha 17 anos, e já me dizia que queria ser como Madonna. Algo na forma como ela me disse aquilo me fez acreditar que ela podia! Ela tem personalidade, carisma, competitividade e determinação. Ela tem tudo o que é preciso”, disse o empresário.

“Eu sinto que a Madonna chegou no auge aos 40 ou 45 anos, e fez o melhor álbum pop de que se tem notícia. E ela continua arrasando”, Dua Lipa disse ao The Sun em junho.

Que as duas consigam acelerar o encontro! Veja o vídeo de Hallucinate abaixo