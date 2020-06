Nos passos de Michael Jackson, sua filha, Paris, estreia na música

Paris Jackson diz que está pronta para seguir os passos do pai, Michael e da tia, Janet, se lançando como cantora. A declaração foi feita no trailer do documentário ‘Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn’, que estreia no Facebook Watch, na próxima terça (30). A série acompanha os bastidores da banda The Soundflowers, formada por Paris e seu namorado, Gabriel Glenn. “Você vê uma criança crescer na mídia, esquece que sou humana. Fui contra permitir a entrada do mundo porque não era uma escolha, não estava pronta na época”, ela diz no trailer. “Sinto que estou pronta agora”.

O trailer foi lançado no mesmo dia em que se completaram 11 anos da morte de Michael Jackson, que aparece em imagens inéditas conversando com a filha. Ele pergunta a ela o que ela quer ser quando crescer e ela responde que quer fazer o que ele faz: cantar e dançar.

No documentário, Paris registra seus primeiros passos como cantora, assim como seu processo criativo e relacionamento com o namorado músico. Hoje com 22 anos, ela cresceu sob a pressão do sobrenome famoso, tendo abertamente tido problemas com drogas, bebidas e depressão. Modelo e atriz, Paris optou por seguir a carreira musical bem diferente de sua família. Em vez de pop dance, ela aposta no estilo folk.

Filha de Michael e a ex-enfermeira, Debbie Rowe, Paris tinha 11 anos quando o pai morreu. Ela toca diferentes instrumentos e compõe desde nova, mas evitou até agora embarcar em uma carreira musical. Nove de suas várias tatuagens são em homenagem ao Rei do Pop, incluindo a logo de Bad em um de seus dedos. Em seu Instagram, ela afirmou que o EP de The Soundflowers levou cerca de dois anos para ser produzido e ela está “grata” pelo lançamento.

Veja o vídeo da banda.

E o trailer do documentário: