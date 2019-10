Novo trailer da terceira temporada de The Crown é divulgado

Os fãs da Família Real aguardam com ansiedade a nova temporada da premiada série da Netflix: The Crown, que estréia no dia 17 de novembro. O novo trailer, com o elenco da terceira temporada foi divulgado hoje (21) e mostra que o drama dessa vez terá três frentes: a relação competitiva entre as irmãs, Elizabeth e Margaret, a relação conturbada do príncipe Charles com seus pais e seu papel na sucessão do trono e a crise política que a rainha enfrentou nos anos 70/80.

A próxima temporada traz a vencedora do Oscar, Olivia Colman, como Rainha Elizabeth II, Helena Bonham Carter como Princesa Margaret, Tobias Menzies como Duque de Edimburgo e Josh O’Connor como Príncipe Charles.

Leia também: Entrevista de Harry desagrada príncipe William

+ Meghan e Harry não pretendem passar o dia de Ação de Graças nos Reino Unido



PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?