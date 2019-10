Rainha Elizabeth quebra tradição pela segunda vez

A vida da realeza inclui participar de longos eventos, que exigem alguns protocolos inclusive. Porém, nesta segunda-feira (15), a Rainha Elizabeth II exerceu o poder de sua posição para mudar as regras. E não foi a primeira vez, viu? Durante a cerimônia de Abertura do Estado do Parlamento inglês, a soberana decidiu dar um descanso à coroa. Literalmente.

A tradição impõe que a rainha esteja com a coroa durante o evento, mas por conta do peso, aproximadamente dois quilos compostos de 2.868 diamantes, dezessete safiras, onze esmeraldas e centenas de pérolas, ela colocou a joia em uma cadeira ao seu lado, em vez de usá-la na cabeça. Algo que já tinha feito em 2017.

No lugar da coroa, Elizabeth optou por uma tiara conhecida como George IV, que também não é menos impressionante com seus 1.333 diamantes.

A rainha foi acompanhada na cerimônia pelo príncipe de Gales, Charles, e pela duquesa da Cornuália, Camila.

