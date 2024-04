MIS recebe exposição de Sebastião Salgado em “Maio Fotografia”

Em maio, o Museu da Imagem e do Som (MIS) retorna com sua programação especial em celebração à fotografia. O circuito apresenta, a partir do dia 10, obras inéditas de artistas premiados e renomados no universo da fotografia nacional e internacional, incluindo o vencedor do Prêmio World Press Photo, o brasileiro Sebastião Salgado.

Com acervo e curadoria assinados pelo cineasta André Sturm, a exposição contará com sete mostras inéditas que passeiam por obras de artistas e novos talentos da imagem contemporânea.

Em uma mostra inédita, Salgado reuniu registros da cobertura fotojornalística durante a Revolução dos Cravos, movimento político e social português que marcou o fim do maior regime autoritário na história da Europa Ocidental, em 25 de abril de 1974.

Ao todo, são mais de 50 fotos que celebram e registram os 50 anos de um dos maiores marcos na história da democracia da Europa, e também na história política e social de Portugal.

“Após 12 anos de sua estreia e de sete edições realizadas, retomamos o projeto Maio Fotografia no MIS em sua essência: uma verdadeira ocupação fotográfica por todo o Museu, contemplando desde novos talentos até grandes nomes nacionais e internacionais do meio”, comentou o diretor-geral do MIS.

Ingressos

Além de Salgado, o circuito “Maio Fotografia” ainda conta com outros grandes nomes de peso para a arte da imagem mundial, como Thereza Eugênia, fotógrafa baiana por trás dos registros íntimos de grandes artistas brasileiros, como Chico Buarque e Gal Costa, durante a década de ouro da música brasileira.

Os fotojornalistas Allan Porter e Gabriel Chaim também integram os circuitos fotográficos que estarão disponíveis para visitação a partir do dia 10 de maio, na Avenida Europa, 158, em São Paulo.

Os ingressos custam a partir de R$10,00 (Inteira) e R$5,00 (Meia). Na terceira quarta-feira do mês, o MIS oferece entrada gratuita.

Para mais informações sobre as mostras, acesse o site oficial do MIS e fique por dentro de outras exposições.

