CAPRICHO e Alva unem informação aos cuidados pessoais

Uma parceria que abraça uma abordagem nova de lidar com os cuidados pessoais para a galera jovem está prestes a acontecer. A CAPRICHO, maior veículo de informação jovem no Brasil, une forças com a marca brasileira Alva para lançar uma linha de produtos sustentáveis de beleza e higiene.

“O jovem mudou, hoje os produtos precisam ser relevantes para os novos hábitos de consumo desse público”, afirma Amanda Mello, Head de Licenciamento & Afiliação no Grupo Abril. “A collab com Alva materializa a informação que a CAPRICHO já produz sobre sustentabilidade e meio-ambiente e aproxima ainda mais o veículo da sua audiência.”

O lançamento oficial da coleção CAPRICHO & Alva Personal Care está marcado para esta quinta-feira (25), e traz produtos da marca já conhecidos, mas com uma comunicação exclusiva para se conectar com consumidores da geração Z que estão cada vez mais questionadores e conectados com discussões sobre o futuro do planeta.

As marcas acreditam que é hora de desafiar os padrões e abraçar uma abordagem de beleza que nutre tanto o corpo quanto a mente e ainda é aliada da natureza, mostrando às novas gerações que se cuidar pode ser divertido, saudável e também benéfico para o planeta.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com a CAPRICHO para levar nossa mensagem de saúde, bem-estar e sustentabilidade para um público mais amplo”, diz o CEO da Alva, Ananda Boschilia.

“Nossos produtos são feitos com compromisso com a pureza, qualidade e responsabilidade ambiental, e estamos felizes em compartilhar isso com os jovens por meio dessa parceria.”

Para este momento, foram escolhidos alguns produtos: Desodorante Cristal 60g 100% natural, livre de cloridrato de alumínio, que pode durar 1 ano e o Kit Lavanda & Baunilha com Shampoo e Condicionador feitos com ingredientes 100% naturais que atuam na reconstrução dos fios. O resultado é uma união divertida, consciente e revolucionária.