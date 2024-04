Exposição de Harry Potter chega ao Brasil com ingressos a partir de R$50

Para os fãs da icônica saga de Harry Potter, a venda de ingressos de uma das exposições imersivas mais aguardadas do ano acaba de ser anunciada!

A Harry Potter: The Exhibition, exposição imersiva de grande sucesso em diversos países da Europa, desembarca na Oca do Ibirapuera em agosto deste ano, com referências clássicas de uma das sagas mais queridas do universo pop literário e cinematográfico.

Com ambientes que exploram o melhor do mundo mágico de Harry Potter e Animais Fantásticos, obras premiadas da autora inglesa J.K Rowling, a exposição acontece a partir do dia 22 de agosto, mas os ingressos já poderão ser adquiridos ainda neste mês com valores a partir de R$50.

Entre os destaques anunciados pela organização do evento estão a réplica do icônico Castelo de Hogwarts, que contará com uma exibição tecnológica de multimídia dos elementos clássicos da saga, como o Salgueiro Lutador, o Mapa Maroto, o Chapéu Seletor e até mesmo os sobrevoos assustadores dos Dementadores da Morte.

Além disso, será possível visitar as icônicas salas de aula presentes nos filmes estrelados por Daniel Radcliffe, que contará com figurinos originais dos filmes e elementos em tamanhos reais como varinhas mágicas, caldeirões para feitiços e vassouras para uma partida clássica de quadribol.

Onde comprar ingressos para Harry Potter : The Exhibition ?

Os ingressos poderão ser adquiridos no site oficial da Eventim, e os valores variam entre R$ 50,00, para ingressos de meia-entrada, até R$400,00, para sessões VIPS que contam com brindes e benefícios exclusivos, como pôsteres, ecobags e acesso a ambientes reservados.

Ficou curioso para saber mais sobre essa exposição que promete uma viagem mágica ao universo de Harry Potter?

Acesse o site oficial da exposição e confira todos os detalhes.

Continua após a publicidade