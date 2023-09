Lançamentos de músicas desta semana (18/09 a 22/09)!

Esse calor pede por um final de semana na piscina e aproveitando um churrasco em família, não é mesmo? E claro, uma boa playlist com novas músicas. Nossos artistas favoritos se certificaram de entregar os melhores lançamentos, chegou a hora de relaxar e descansar. Essa semana, Troye Sivan deu mais um gostinho do seu mais novo álbum, que promete ser sensual e eletrizante, com o lançamento de “Got Me Started”. E também tivemos surpresas! Silva e Liniker se uniram para Silva & Liniker, um EP inteirinho da dupla, em celebração à música brasileira.

E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

A semana chega ao fim, e os lançamentos de música entram nas nossas playlists! Vamos conhecer as novidades quentes? Essa semana tivemos o lançamento do terceiro álbum de estúdio de Kim Petras, Problématique, que apesar de uma série de vazamentos, chegou para arrasar com tudo. E a sensualidade não termina por ali, pois Troye Sivan deu mais uma amostra do seu novo álbum, com o lançamento do segundo single. Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify. Então, não fique de fora dessa e siga o nosso perfil no Spotify para aproveitar toda semana uma playlist atualizada e cheia de novidades. Confira:

Scarlet

E ela pintou a cidade de vermelho! Doja Cat incorporou seu demônio interior e lançou Scarlet, seu quarto álbum de estúdio, que prometia ser completamente diferente de seus últimos trabalhos. É o mais autêntico até o momento. O projeto conta com 17 faixas, as quais foram escritas e performadas unicamente pela cantora. Talento que chama, né? Desta vez, o álbum de Doja conta com um ritmo mais apegado ao rap, enquanto seus últimos três álbuns eram associados ao pop, a mudança já chega surpreendendo nossos corações!

O lançamento ainda veio acompanhado do videoclipe de “Agora Hills“, que conta com uma estética dos anos 2000. Ademais, em uma das faixas, a cantora brinca sobre a polêmica na qual se envolveu no MET Gala 2023, quando foi descoberta descumprindo as regras de Anna Wintour a respeito de fumar e foi considerada expulsa do evento. A cantora rebate as alegações, afirmando estar “comandando a moda”. O álbum já está no repeat por aqui!

El Jefe

A nossa rainha latina não para um segundo! Shakira chegou toda vaqueira neste seu novo single chamado “El Jefe” para mostrar quem manda no pedaço e ainda por cima, entregou muitas fofocas. Em parceria com o grupo mexicano Fuerza Regida, a cantora conseguiu incluir algumas alfinetadas para a família de seu ex-marido, o jogador de futebol Piqué. No trecho Shakira canta: “Dizem por aí que não há mal que possa durar mais do que cem anos. Mas o meu ex-sogro segue por aí, sem pisar em nenhuma sepultura”, cita a cantora. Tenso!

Mas o que realmente importa é que Shakira realmente entregou um hit maravilhoso e isso ninguém pode negar. Voa Shaki!

Got Me Started

Troye Sivan dá mais um gostinho de sensualidade com o lançamento de “Got Me Started”, segundo single do seu novo álbum de estúdio. O single conta com a clássica sonoridade pop que Sivan ama, e ainda misturado com o R&B, contando com o sample de “Shooting Stars” da banda Bag Raiders, lançado em 2008. Na música, o cantor conta sobre um homem pelo qual ele sente atração e com quem quer passar a noite.

O lançamento ainda veio acompanhado de um videoclipe, gravado na Tailândia, no qual Troye mostra uma coreografia criada pelo brasileiro Sérgio Reis. Mal podemos esperar para ouvir o álbum inteiro!

ONE MORE TIME/MORE THAN YOU KNOW

Para quem curte rock nostálgico, os integrantes do Blink-182 soltaram duas faixas inéditas que fazem parte do próximo álbum da banda. As músicas “ONE MORE TIME” e “MORE THAN YOU KNOW” juntas formam o nome do novo álbum.

Desta vez, a formação da banda conta com os integrantes oficiais sendo eles os vocalistas Mark Hoppus, Tom DeLonge e o baterista Travis Barker, que participou como um dos produtores principais do novo projeto que foi gravado em meio a turnê de reencontro dos rockers. Estamos animados para descobrir o que vem por aí!

Problématique

Após sua participação no The Town, Kim Petras chega com o lançamento de seu novo álbum Problématique, que passou por uma série de vazamentos nas últimas semanas e foi uma surpresa para todos os seus fãs. O projeto conta com 10 faixas que mergulham no french pop – como sugerido pela capa do álbum, – além de uma colaboração com a rainha das patricinhas, Paris Hilton, em “All She Wants”. Em Problématique, Petras aborda questões como o amor e a sexualidade, assim como em seus últimos lançamentos que ganharam um espaço em nossas playlists.

Silva & Liniker

Duas das principais vozes do MPB se juntam para o lançamento de um EP atemporal! Liniker e Silva lançaram nesta sexta-feira um projeto com quatro gravações ao vivo para homenagear os artistas mais consagrados na música brasileira, como por exemplo Djavan, Gilberto Gil, Rita Lee e até mesmo Gal Costa.

Intitulado Silva & Liniker, ambos os artistas se jogam na mais autêntica energia brasileira para tornar a sua playlist e até mesmo os line-ups de festivais em uma verdadeira festa. As gravações foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, enquanto Silva realizava um dos seus maiores sucessos durante o Carnaval, a turnê “Bloco do Silva”.

Hora de curtir a mais pura essência do Brasil!

NO SZNS

Jean Dawson e SZA se unem em uma parceria emocionante em “NO SZNS”, uma balada na qual os cantores se lamentam e contam como nenhuma estação consegue os fazer felizes. A música conta com uma sonoridade pop que, inclusive, consegue disfarçar a letra emocionante, acompanhada pelos vocais surpreendentes da cantora. A gente não vai mentir, a música ganhou nosso coração.

Jungle

Após ser apresentada de forma inédita na última edição do festival eletrônico Tomorrowland, o DJ brasileiro Alok se junta a outros grandes nomes do EDM como The Chainsmokers e a cantora inglesa Mae Stephens para o lançamento oficial da faixa “Jungle”.

Alok agradeceu ao carinho dos fãs após a liberação da faixa, que demorou mais ou menos 1 ano para ser finalizada, segundo o DJ. A agitada remix também ganhou um clipe mega produzido onde podemos ser transportados para um universo utópico cercado por androids.

Fiquei no Quase

Cinco finais de semana com direito a lançamentos do reizinho do samba, estamos com muita sorte! Péricles lançou “Fiquei no Quase”, quinto single do seu novo álbum, Calendário. A faixa conta com a sonoridade clássica do cantor – aquele samba que a gente tanto ama – relatando sobre o momento de se apaixonar novamente e como devemos lidar com emoções que aparentavam ter sido superadas, mas ficaram no quase.

Calendário deve ser lançado dia 5 de outubro, com 7 faixas dentre as quais haverá uma homenagem à eterna Rita Lee.

Tension

Abram alas para uma das rainhas disco dos anos 2000: Kylie Minogue! Após viralizar de maneira surpreendente com a faixa “Padam Padam”, a cantora australiana liberou nesta última sexta uma versão deluxe do álbum futurista Tension.

O disco é perfeito para quem busca uma verdadeira farofa pop para curtir uma boa pista de dança, bastante característico de Kylie. Prontos para curtir?

Os lançamentos dessa semana entregaram tudo! E as novidades podem ter chegado ao fim, mas você pode deixar eles no repeat ouvindo nossa playlist semanal.