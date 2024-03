Lançamentos de filmes no streaming para assistir com a família

Nada melhor do que aproveitar o feriado para assistir filmes com a família, não é mesmo? A boa notícia é que os serviços de streaming trouxeram inúmeros lançamentos empolgantes neste mês. “Donzela” da Netflix, por exemplo, é um empolgante conto de fadas feminista, com direito a dragões cuspindo fogo e Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) encarnando uma corajosa heroína.

“Wonka”, protagonizado por Timothée Chalamet, traz o ator de “Duna” vivendo o excêntrico Willy Wonka em seus primeiros anos de carreira. E não para por aí!

A seguir, você confere alguns lançamentos do streaming para curtir com a família no feriado:

1. Donzela

Dirigido pelo indicado ao Oscar, Juan Carlos Fresnadillo (“Desposados”), e protagonizado por Millie Bobby Brown — sim, a Eleven de “Stranger Things” —, “Donzela” gira em torno de Elodie, jovem que aceita se casar com um príncipe.

Todavia, o conto de fadas logo vira um pesadelo quando a família do noivo decide sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Jogada numa masmorra onde habita um dragão perigoso, ela precisará fazer de tudo para sobreviver.

Sem dúvidas, a produção entrega altas doses de ação e fantasia para tornar o feriado divertido tanto para os adultos quanto para as crianças.

Onde assistir: Netflix

2. Super Mario Bros. – O Filme

Em “Super Marios Bros”, baseado no icônico jogo da Nintendo, Mario trabalha como encanador no Brooklin ao lado de seu irmão Luigi. Certo dia, a dupla vai parar no Reino dos Cogumelos, governado pela Princesa Peach (na versão em inglês, a personagem é dublada por ninguém menos que Anya Taylor-Joy).

Juntos, eles precisarão defender o reino do Rei dos Koopas, Bowser, que tentará fazer de tudo para conquistar a soberania total em todas as regiões do universo.

Onde assistir: Amazon Prime Video

3. Aquaman 2

Meses após o seu lançamento, a sequência de “Aquaman” com Jason Momoa finalmente está disponível para streaming. Na trama, Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) utiliza o poder do mítico Tridente Negro para liberar uma força maléfica capaz de derrotar o Rei dos Mares. Para tentar salvar Atlântida e o resto do mundo, Aquaman se vê forçado a unir forças com um antigo desafeto.

Onde assistir: Max

4. Wonka

Após ganhar adaptações fantásticas nas telonas, como as estreladas por Gene Wilder (1971) e Johnny Depp (2005), chega a vez da sétima arte contar a história de origem do excêntrico Willy Wonka.

Para isso, o diretor Paul King (“Paddington“) recruta Timothée Chalamet, que dá vida ao personagem em seus primeiros anos de carreira. Visualmente deslumbrante, o longa ainda conta com números musicais que trazem ainda mais magia à experiência.

Onde assistir: Max

5. Taylor Swift: The Eras Tour – Taylor’s Version

Certamente, os pequenos irão adorar a gravação profissional da “The Eras Tour”, concerto de Taylor Swift que chegou a passar pelo Brasil. Com um setlist que passa por todos os discos da cantora, incluindo os amados “Red” e “1989”, a produção é um prato cheio para quem deseja passar a Páscoa cantando a plenos pulmões.

Onde assistir: Disney+

6. Amor em Hong Kong

Por fim, separamos uma comédia romântica recente que, apesar de americana, traz a atriz brasileira Rayssa Bratilieri no elenco. Na trama, um solteirão magnata de Hong Kong vive uma vida de exageros e irresponsabilidades afetivas.

Porém, tudo isso muda quando ele se depara com uma modelo brasileira que se recusa a acatar seus comportamentos nocivos. Apesar da temática adulta, a produção garante boas risadas e é conduzida de uma maneira acessível a todos os públicos.

Onde assistir: Globoplay