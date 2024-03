The Sims vai ganhar filme produzido por Margot Robbie, atriz de “Barbie”

Já imaginou um filme do The Sims? Ao que tudo indica, isso está prestes a acontecer. Isso porque, após produzir e protagonizar Barbie, longa de maior bilheteria do ano passado, Margot Robbie está envolvida na adaptação cinematográfica de um dos jogos mais icônicos de todos os tempos. As informações foram confirmadas pelo The Hollywood Reporter.

Até o momento, Kate Herron, que comandou a primeira temporada de Loki (2021-2023), deve dirigir e co-escrever o roteiro do projeto ao lado de Brioney Redman (Doctor Who). Detalhes como título oficial, enredo, elenco e data de estreia ainda não foram revelados.

Vale lembrar que o envolvimento de Robbie na produção se deve ao fato da companhia da atriz, LuckyChap, estar associada ao longa.

O jogo The Sims

Sem objetivos pré-estabelecidos, The Sims proporciona a possibilidade de criar diferentes histórias, desenvolver relacionamentos, construir famílias, ingressar na faculdade, conseguir o emprego dos sonhos e até se tornar uma celebridade.

Até o momento, o game já vendeu mais de 200 milhões de cópias, tornando-se um fenômeno global que, anualmente, atrai uma ampla audiência de jogadores de todas as idades. Sua jogabilidade única de simulação de vida virtual promoveu a criatividade, inclusão e autoexpressão, influenciando profundamente a indústria de jogos e inspirando uma série de spin-offs, expansões e uma comunidade ativa de jogadores e criadores de mods.