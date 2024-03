Max divulga trailers da 2ª temporada de House of the Dragon

Os fãs já podem comemorar (e ficar ainda mais ansiosos!): a Max divulgou, nesta terça-feira (21), os trailers da 2ª temporada de House of The Dragon – série derivada de Game of Thrones, baseada nos livros Fogo & Sangue e Mundo de Gelo & Fogo, de George R.R. Martin.

Depois de uma primeira temporada com ares de introdutória, os espectadores podem esperar muita ação, sangue e, claro, fogo de dragão.

Além do trailer geral, com cerca de 39 segundos para que você escolha um dos lados, a Max publicou dois vídeos maiores, focados no Conselho Preto e no Conselho Verde, e um vídeo para redes sociais com chamada de Emma D’Arcy, que interpreta Rhaenyra Targaryen. Assista abaixo:

Trailer geral da 2ª temporada de House of the Dragon

Continua após a publicidade

Trailer da 2ª temporada de House of the Dragon – Conselho Preto

Trailer da 2ª temporada de House of the Dragon – Conselho Verde

Continua após a publicidade

Data de estreia da 2ª temporada de House of the Dragon

A nova temporada da série também ganhou uma data de estreia: 16 de junho de 2024. Ansiosos?