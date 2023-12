“Wonka” de Chalamet é a releitura mais afetiva do clássico de Roald Dahl

De suas próprias maneiras, as adaptações de A Fantástica Fábrica de Chocolate comandadas por Mel Stuart (1971) e Tim Burton (2005) marcaram o imaginário coletivo em suas épocas de lançamento. Enquanto o fabuloso Gene Wilder trouxe uma roupagem carismática ao personagem de Willy Wonka, Johnny Depp entregou uma postura excêntrica e incomum ao personagem. Independente do tom, ambas as versões acertaram naquilo que se propuseram.

E agora, vinte anos após a última releitura cinematográfica do clássico de Roald Dahl, de forma surpreendente, o diretor Paul King (Paddington) provou que ainda há espaço para novas (e bem-vindas) abordagens da história.

Sim, aparentemente, o mesmo raio pode cair não apenas duas, mas três vezes no mesmo lugar.

Quando entrevistei King para a edição de dezembro de CLAUDIA, o cineasta chegou a comentar que possuía uma ligação de extremo carinho pela obra literária (que, inclusive, chegou a ser um dos primeiros livros que realmente o fascinaram).

Por isso, ele optou por não realizar grandes mudanças à narrativa — ao invés disso, decidiu criar um projeto que, ao mesmo tempo que fosse fiel à obra original, homenageasse as criações audiovisuais que a antecederam.

Continua após a publicidade

Tal declaração se mostrou verdadeira em Wonka, que sem grande esforços se tornou a versão mais afetiva nesta tríade de refilmagens.

O carinho do cineasta pela obra transborda em cada sequência colorida e fantasiosa do filme, transformando o projeto em uma viagem por um mundo onde os sonhos ditam o andamento da trama.

Timothée Chalamet é a grande estrela de Wonka

Seria um tiro no pé escolher um artista mediano para dar vida à Willie Wonka (especialmente quando já tivemos interpretações tão marcantes do personagem). Este definitivamente não é o caso aqui.

Continua após a publicidade

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) ultrapassa os estereótipos de estrela teen blasé que o acompanharam desde o seu início na indústria cinematográfica, trazendo uma aura de inocência e descontração deliciosas para o protagonista.

Em quase duas horas de filme, ele canta, executa coreografias mirabolantes e se comporta de uma maneira que transformam o papel no mais cativante de sua carreira.

É puramente divertido acompanhar a sua trajetória rumo à construção da fábrica de chocolates. Tal simplicidade, quando executada de maneira genuína, evoca aquele senso de escapismo que apenas a sétima arte sabe proporcionar.

Elenco carismático torna o filme hipnotizante

É absolutamente um deleite acompanhar a majestosa Olivia Colman como Mrs. Scrubbit em Wonka, a proprietária desonesta de uma pensão que acaba aprisionando Wonka em seu estabelecimento.

A cada vez que surge em cena, a atriz dá uma aula estrondosa de magnetismo cinematográfico.

A doce Sally Hawkins (A Forma da Água) também aparece em flashbacks como a mãe do jovem Willie — uma participação breve, mas absolutamente necessária para a doçura (literal e figurativa) da história.

E falando em cameos rápidas, mas eficazes, é impossível não se empolgar com a presença de Rowan Atkinson (sim, o icônico Mr. Bean) e Hugh Grant na produção. Todo esse arsenal de estrelas hollywoodianas (algumas mais estabelecidas do que outras) contribuem para a atmosfera nostálgica do projeto.

Continua após a publicidade

Direção de arte não fica atrás das adaptações anteriores

Se há algo que esperamos ver no universo da Fantástica Fábrica de Chocolate é uma beleza onírica nos sets. Felizmente, o diretor de arte Nathan Crowley (Batman – O Cavaleiro das Trevas), indicado seis vezes ao Oscar, não decepciona nesse quesito.

Todas as ambientações, figurinos e objetos de Wonka operam de maneira lúdica, impossibilitando que o espectador não se perca na proposta vibrante e colorida da obra.

Assista ao trailer de Wonka

Em um ano marcado por grandes produções independentes (os estúdios menores vêm se tornando, cada vez mais, a esperança criativa de Hollywood), Wonka, assim como Barbie, prova que ainda há fôlego artístico no mainstream.

Continua após a publicidade

Com um ritmo assertivo, elenco competente e um envolvimento afetivo do cineasta com a sua fonte de inspiração, o longa protagonizado por Timothée Chalamet é parada obrigatória para qualquer um que queira sair das salas de cinema com um “quentinho” no coração.

Wonka estreia hoje (7) nos cinemas nacionais.

Continua após a publicidade