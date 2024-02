Grammy Awards 2024: Os looks de destaque no tapete vermelho

A 66ª edição do Grammy Awards, que premia as maiores produções musicais, aconteceu no último domingo (04), e chocou com recordes e apresentações de Dua Lipa, Olivia Rodrigo e SZA. E para além dos prêmios e das performances, todos os olhos já estavam voltados para os looks de destaque desfilados no tapete vermelho.

Neste ano, esbanjaram beleza e, claro, tendências no red carpet nomes como Taylor Swift, Miley Cyrus, Beyoncé e Chloe Bailey, e muitos mais looks que separamos para você conferir os melhores visuais da noite. Confira:

Looks das famosas no Grammy Awards

Taylor Swift

É indubitável que Taylor Swift é um dos grandes nomes na indústria musical. Indicada a seis categorias na premiação, a artista venceu as categorias “Melhor Álbum Vocal Pop” e “Álbum do Ano”, sendo a primeira artista a levar o prêmio de álbum do ano quatro vezes. Já no tapete vermelho, Swift se tornou uma das favoritas do evento de forma instantânea, ostentando um vestido sereia feito sob medida pela Schiaparelli, pareado com um par de saltos e luvas pretas.

Nos acessórios, a cantora apostou em um colar que mostrava um relógio que apontava para a meia noite e, em grande estilo Taylor Swift, esse detalhe garantiu o anúncio de seu 11º álbum de estúdio, The Tortured Poets Department, previsto para o dia 19 de abril.

Beyoncé

Não poderíamos deixar nossa Queen B de fora, não é mesmo? A Beyoncé surpreendeu com um look bem no estilo cowboy, com um conjunto de saia e jaqueta xadrez da mais nova coleção da Louis Vuitton, apresentada na Semana de Moda de Paris. Será que ela está dando um spoiler para seu próximo álbum?

Miley Cyrus

A musa do pop Miley Cyrus foi uma das favoritas da premiação, garantindo um total de seis indicações nesta edição e, ainda mais importante, levou seu primeiro prêmio para casa por “Melhor Performance Pop Solo”, por “Flowers”. Para além disso, a artista também garantiu o prêmio de “Gravação do Ano” e, também, fez uma performance excepcional do super hit premiado, com direito a leves indiretas ao seu ex-esposo, Liam Hemsworth.

Mas a cantora também roubou o fôlego quando se trata de looks! Cyrus apareceu no tapete vermelho com uma composição metalizada, feita de clipes de papel dourados, da Maison Margiela, que deixava à mostra o corpo da artista – bem no estilo rocker pop que tanto amamos. E ela ainda trouxe um toque de estranheza para o visual, com um par de saltos no estilo tabi shoes, que continuam a marcar a tendência dos ugly shoes.

Dua Lipa

Indicada às categorias de “Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual” e “Música do Ano”, Dua Lipa foi uma das queridinhas da noite para os amantes da moda. A cantora marcou tendência com seu vestido metalizado que surpreendeu com seu decote em “V” que chegava até a barriga, feito sob medida pela Courreges e jóias Tiffany & Co.

Dawn Richard

Quem disse que alta costura não pode entrar no tapete vermelho? A cantora e compositora Dawn Richard apareceu no Grammy 2024 com um vestido longo vinho, com detalhes na altura dos ombros que davam vida a uma árvore vermelha, feito pela Khosrov.

Chloe Bailey

Nossa queridinha Chloe Bailey também marcou presença no evento, desfilando um vestido longo artesanal preto com detalhes brilhantes dourados e bronze, que deixava à mostra a barriga, feito pela pela Guarav Gupta para a “Paris Couture Week ‘24”.

Victoria Monét

Vamos falar sobre a Victoria Monét? A vencedora da categoria “Artista Revelação”, a cantora também garantiu mais dois gramofones pelas categorias “Engenharia de Som em Álbum Não-Clássico” e “Álbum de R&B”.

Mas ela também foi vencedora de um dos melhores looks do tapete vermelho nos nossos corações, ostentando um vestido de gala longo bronze, com detalhes delicados, customizado pela Versace.

SZA

Vencedora das categorias “Melhor Álbum Progressivo R&B” e “Melhor Performance Pop em Duo/Grupo”, a SZA foi uma das queridinhas da premiação, garantindo um espaço dentre as performances mais criativas da noite – com direito a ninjas e lutas no palco para a música “Kill Bill”.

O look da artista também deu muito o que falar, com um vestido longo aveludado preto, que surpreendeu com a sua cauda e destaques dourados no peito. Ela arrasou com os nossos corações.