5 nail arts com glitter para brilhar no Carnaval!

Fantasia e maquiagem estão em dia, agora é a vez das unhas! A energia vibrante da folia clama por uma nail art que se compare no brilho e no protagonismo, então, nada melhor do que mergulhar (ou dançar) em um mundo de glitter, strass e brilho irresistível. Dos bloquinhos às praias, com estas cinco inspirações suas unhas serão destaque durante o Carnaval. Confira:

Unhas mermaidcore

O mermaidcore vem invadindo a cena da moda e da beleza rapidamente, e não tem data melhor para testar do que no feriado de Carnaval, e é por isso que selecionamos essa unha decorada de forma ousada (e perfeita para um bloco à beira do mar). As aplicações de pedrarias por cima do esmalte brilhante trazem dimensão ao design das unhas, além de garantir um glow sofisticado.

Aplique uma camada de cor base da sua escolha – e você ainda pode ousar e desfilar com cores diferentes em cada mão – com partículas de brilho. Em seguida, aplique as pedrarias, podendo variar desde strass a pérolas de diversos tamanhos, se assegurando de não seguir um padrão exato para garantir aquele efeito sereia e fundo do mar.

No mood colorido

Se tem uma temporada que justifica o glitter, é o Carnaval – desde a maquiagem até as roupas, não tem ideia melhor do que levar as unhas para essa tendência. E se você está procurando uma nail art minimalista mas que ainda se mantenha no mood da folia, não tem ideia melhor do que incorporar linhas verticais – e ainda melhor, não precisam ser perfeitas – de diversas cores para trazer às unhas aquela sensação de confete.

Comece aplicando uma camada de base transparente nas unhas e, assim que secar, desenhe linhas verticais, com esmalte com glitter ou partículas de brilho, a partir da ponta da unha com a ajuda de um pincel fino. Para trazer ainda mais o mood Carnaval, não hesite em fazer uma variação nas cores e se divertir diante da imperfeição.

Pulando as ondas

Muitos dizem que o ano só começa depois do Carnaval para o brasilero, não é mesmo? Então que tal pular as ondas com unhas completamente brilhantes e estilosas, feitas pela nail artist Zola Ganzorigt, que faz as unhas de famosas como Kylie Jenner e Sydney Sweeney.

Comece aplicando uma cor de base, podendo escolher a sua variação favorita de azul. Assim que seco, com a ajuda de um pincel fino, desenhe unhas orgânicas e despadronizadas com esmaltes em tonalidades mais claras, além de um com partículas de brilho para dar aquele toque final. Finalize aplicando uma top coat transparente e você está pronta para pular as ondas da folia.

Francesinha brilhante

Não poderia faltar um dos clássicos das unhas: a francesinha, mas dessa vez a gente traz ela com um twist abrilhantado. Aplique uma cor base nas unhas, podendo ir por uma pegada mais neutra ou, inclusive, cores vibrantes e chamativas – a escolha é completamente sua! Em seguida, seguindo o conceito da francesinha, coloque nas unhas uma camada de esmalte com brilhos, de forma delicada, se baseando na camada de cores que você escolheu para a manicure.

O segredo do nail art acima é escolher um esmalte com partículas de brilho mais grossas ou chunky, mas ainda aplicar em camadas finas.

Paixão de Carnaval

Pensando em se adentrar em uma paixão de Carnaval? A gente é a favor, mas que tal fazer isso cheia de estilo nas unhas, com um nail art digno de um romance épico. O visual tem viralizado no TikTok, especialmente por apresentar uma técnica diferente no mundo das unhas, que é o uso de imãs para trazer figuras na esmaltação. Mas calma, não é tão complicado quanto parece!

Para isso, será necessário usar esmaltes distintos dos que estamos acostumados, os chamados esmaltes cat eyes effect ou, também, magnéticos. Aplique nas unhas como de costume e, em seguida – antes mesmo de secar – venha com uma superfície magnética/metalizada, como um clips, no formato de uma coração, durante alguns segundos até as partículas de brilho se espalharem para dar o formato.

Agora você está pronta para uma folia repleta de glamour e brilho!