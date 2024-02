Tendência no Verão: Ombro à mostra garante visual sexy e elegante

Ombro à mostra é tendência no verão 2024! Marcas, celebridades e fashionistas estão colocando o decote para jogo ‒ tudo para valorizar o colo e dar um toque a mais de sensualidade na produção. Confira a história do modelo e descubra como usar a peça.

A história das roupas com ombro à mostra

As roupas com ombro à mostra são datadas de séculos atrás. As esculturas gregas não deixam negar: mulheres eram retratadas com vestimentas leves, transparentes e mostrando a região, como símbolo da feminilidade.

Anos mais tarde, esse imaginário levou outras pessoas a apostarem no modelo.

A cultura cigana também favoreceu a peça quando o assunto é entrar na moda, pois era bastante comum o uso de roupas ombro a ombro. Não à toa, nos anos 1970, o ápice da moda hippie, o decote entrou no gosto do público.

Outro momento marcante do ombro à mostra na história da moda está ligado a Diana, Princesa de Gales. “A Lady Di faz uma aparição pública no jantar da Vanity Fair após seu então marido, atual Rei Charles, admitir tê-la traído. Ela estava com um vestido preto midi que deixava os ombros de fora. A vestimenta causou alvoroço no mundo inteiro por ela estar saindo de forma mais sensual, mostrando muita pele para uma mulher da monarquia”, contextualiza Nanda Silveira, criadora de conteúdo sobre moda.

A volta do ombro à mostra no verão 2024

No Globo de Ouro, as famosas comprovaram o que muitos especialistas imaginavam: o decote no ombro está de volta. Reese Witherspoon, Gillian Anderson, Camila Morrone e Hari Nef vestiram o modelo, por exemplo, em diferentes modelagens – desde o ombro a ombro, até o tomara que caia.

Mas como usá-lo? É o que você aprende a seguir.

Como usar o ombro à mostra

“A atemporalidade das peças com o ombro à mostra permite que você possa mantê-la no seu guarda-roupa por muito tempo, estando sempre atualizada”, explica a consultora de moda Paula Meira.

Visual sexy

“Os vestidos com cortes assimétricos remetam a leveza e sensualidade. O uso de cores que puxem mais para a sensualidade como o preto, vermelho e vinho, também ajudam a transmitir uma composição sexy”, afirma Nanda.

Continua após a publicidade

Produção romântica

Para uma produção romântica, as blusas e os vestidos com o ombro de fora e mangas bufantes, além de cores leves, são uma ótima pedida, segundo ela.

Look elegante

Se o desejo for um look elegante, você pode mesclar o ombro à mostra com calças de alfaiataria, saias lápis e o uso de colares e brincos mais sofisticados.

“Coques e penteados quando combinados com os ombros de fora também trazem mais elegância e seriedade”, termina Nanda.

Mais inspirações de looks com ombro à mostra