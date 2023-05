God save the Queen: Entrevistamos o elenco de “Rainha Charlotte”

No contexto de Bridgerton, as mulheres sequer podiam escolher seus maridos. Entretanto, a forma como Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How To Get Away With Murder e Scandal) conduz a narrativa dá espaço para que a história seja reescrita de acordo com a sociedade de hoje. A versão mais jovem de Rainha Charlotte (vivida por India Amarteifio) é um bom exemplo: ela sabe se impor e consegue expressar suas ideias e gostos, independente do que o Rei George pensa.

O mesmo acontece com Lady Violet. “Minha personagem é alguém que pode navegar por essa sociedade dominada por homens e, praticamente, moldar as regras para que se adequem a ela. É algo que nos faz pensar: posso trabalhar com isso”, diz Ruth Gemmell (no canto superior desta página). E não é só sobre poder, há também uma forma natural de tratar a sexualidade feminina. “É maravilhoso ver mulheres falando e explorando isso, mais ainda saber que a audiência percebe que nós temos uma abordagem que não é aproveitadora.”

Sem esquecer, claro, do romance. Em Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, a descoberta do amor entre os personagens faz a gente suspirar. “Há espaço para fragilidade e dilemas de um relacionamento. Você acompanha essa monarca se entendendo como mulher ao longo dos anos, em uma situação que não foi idealizada por ela. A partir disso, Charlotte e George precisam fazer funcionar entre eles, sabe?”, diz Adjoa Andoh. Na vida real, o casal ficou junto por muitos anos e teve vários filhos. “Essa era uma época em que as famílias reais se casavam por acordos e alianças [políticas]. Mas é possível ver a rainha desenvolver a sua própria sabedoria dentro do relacionamento. Eles tiveram um casamento alegre e fiel. Por isso, acre- dito que o público vai achar essa história realmente comovente.”

Brilhos nos olhos

Empoderamento e diversidade são temas importantes na série da Netflix, mas Rainha Charotte tem também um cuidado especial com os figurinos, maquiagem e trilha sonora. Golda, que, inicialmente, tinha feito o teste para ser Lady Danbury, acredita que Shonda Rhimes “adicionou uma bela experiência em contar histórias para nós e para pessoas brancas” com esse universo de puro glamour. “Existe esse senso de importância nas narrativas dela.”

A moda se torna um personagem à parte, como fonte narrativa para além das palavras. “Sinto que tenho grande privilégio de usar perucas e trajes incríveis e estar próxima dos artistas que criam esses looks – eles são pessoas extraordinárias.” Uma relação com o visual que surge bem antes da fama. “Eu poderia ter menos de cinco libras no banco, mas estava sempre impecável. Sabe, é uma maneira de se colocar no mundo. Afinal, o jeito que eu me apresentava para as pessoas também era algo relevante nesta indústria”, compartilha Golda.

O clima de sonho e divertimento é compartilhado por Ruth Gemmell. “Nessas séries [de época], consigo me vestir de um jeito que nunca experimentei na minha vida. Ter roupas feitas sob medida para você é algo indescritível. A cada episódio, um traje diferente… E isso só vai ficando mais maravilhoso com o passar do tempo. Mas acho que sou muito preguiçosa fora das telas”, brinca ela, aos risos. Em comparação com as personagens, quem não seria? Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton já está disponível na Netflix. Dê o play!