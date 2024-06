Conhecer para vencer o câncer de mama

Estima-se que no Brasil, no próximo triênio, surjam 74 mil novos casos de câncer de mama por ano1. Entre as principais ferramentas para as pacientes que enfrentam essa batalha está a informação de qualidade. Cada jornada é única, por isso conhecer o próprio corpo, o histórico familiar e os tipos de tratamento são peças essenciais. “No caso de um diagnóstico confirma-

do, a informação empodera a paciente e permite que ela estabeleça uma relação de confiança com seu médico, quesito fundamental no tratamento”, contou a oncologista Débora Gagliato, durante o talk ‘Existe vida após o diagnóstico’, realizado na Casa Clã, oferecido por AstraZeneca.

Quando se fala da importância da informação, isso está presente desde o diagnóstico da doença. Muitas vezes o câncer de mama é retratado como uma doença única e que se desenvolve da mesma maneira em todas as pessoas, mas a realidade é muito diferente disso. “Hoje sabemos que o câncer de mama apresenta 4 principais subtipos: o triplo negativo, o HER2 positivo e os Luminais A e B. É a partir dessa especificidade que o oncologista direciona a melhor estratégia. Atualmente há diversas opções de tratamentos, realizados de forma personalizada”, explicou Gagliato.

INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE CURA

Para Érika Vissoto, filtrar informações de qualidade e estabelecer uma relação de confiança com sua médica foi imprescindível durante o período de batalha contra a doença.“Quando recebi o diagnóstico, contei apenas para os mais íntimos. Me blindei de desinformações e comentários desnecessários, que poderiam me deixar mais ansiosa ou apontar caminhos equivocados. Por outro lado, cuidei da alimentação, para preparar meu corpo para a quimioterapia, malhei, fiz tudo o que estava ao meu alcance”, lembrou Érika durante o talk. Vissotto contou ainda que seguiu as orientações de sua oncologista à risca e se comprometeu a estar à frente de seu tratamento. “A gente não pode ter medo. Eu acredito que quem procura acha, e quem acha, cura”.

Buscando promover conversas sobre o Câncer de Mama e criar uma rede de informação e cuidado que empodere as pacientes em seus tratamentos, a AstraZeneca conta com a campanha Conhecer para Vencer.

Continua após a publicidade

Saiba mais no site: https://www.azmed.com.br/home/conhecer-para-vencer.html

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA – SBM. DISPONÍVEL EM: HTTPS://OUTUBROROSA.SBMASTOLOGIA.COM.BR/. ACESSO EM: 18 ABRIL 2024.

BR-31458 – MATERIAL DESTINADO A TODOS OS PÚBLICOS. MAI/2024.