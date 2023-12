Trailer de Furiosa e mais: as principais novidades do 1º dia de CCXP23

O primeiro dia de CCXP23 veio recheado de novidades para os fãs de filmes, séries e cultura pop. Sem dúvidas, o grande painel do dia foi o da Warner Bros. Pictures, que proporcionou Anya Taylor Joy (“O Gambito da Rainha”) e Chris Hemsworth (“Thor”) apresentando o primeiro trailer de “Furiosa: Uma Saga Mad Max” em primeira mão.

Outro teaser bastante comentado, e revelado com exclusividade na convenção, foi o de “Evidências do Amor”, comédia romântica estrelada por Sandy e Fábio Porchat. Mas não para por aí: ao longo de mais de dez horas de evento, estúdios como a Paris Filmes, Disney e Star+ revelaram algumas de suas principais novidades para 2024. A seguir, você confere os maiores destaques do primeiro dia:

Anya Taylor Joy vem ao Brasil e 1º trailer de Furiosa é liberado

O primeiro trailer de “Furiosa” foi exibido, de forma inédita, no palco Thunder da CCXP23. Obviamente, as cenas são tudo o que esperávamos e mais um pouco: com muita ação, cenários apocalípticos e explosões de grandes proporções. Anya Taylor Joy brilha na história de origem da protagonista de Mad Max, enquanto Chris Hemsworth está praticamente irreconhecível como o vilão Dementus. Dá uma olhada:

Teasers e cenas inéditas de “Evidências do Amor”

Apesar de Sandy ter cancelado a sua participação no painel da Warner (dedicado à divulgação de seu próprio filme, inclusive), o diretor Pedro Antônio Paes (“Um Tio Quase Perfeito”) subiu ao palco para anunciar o primeiro trailer da produção (que está fofíssima).

Na trama, Marco (Fábio Porchat) e Laura (Sandy) se conhecem em um karaokê e fazem um dueto de “Evidências”. A partir deste momento, eles se apaixonam e formam um casal perfeito… até o dia em que Marco pede Laura em casamento. Sem compreender o que aconteceu, agora, toda vez que a canção toca, o protagonista é forçado a viajar para o passado e reviver (de forma bem-humorada, claro) as suas memórias favoritas com a ex-parceira. Veja o primeiro trailer oficial:

Calendário da Paris Filmes para 2024 tem estreias grandiosas

Com destaque para o cinema nacional, a Paris Filmes apresentou não apenas um, mas dois trailers inéditos de suas futuras produções. São elas: “Minha Irmã e Eu”, comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck e “Bandida – A Número Um da Rocinha”, sobre a primeira mulher a comandar o tráfico no Rio de Janeiro. O teaser deste último, contudo, ainda não foi divulgado publicamente.

Cinebiografia de Ney Matogrosso tem protagonista revelado

“Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso, também compôs o line-up do painel da Paris Filmes. Nele, foi revelado que quem viverá o icônico cantor será Jesuíta Barbosa.

Overman é uma das grandes apostas da Disney para o próximo semestre

Durante o painel da Disney, foi revelado o primeiro pôster de “Overman”, comédia de super-heróis inspirada nas tirinhas de Laerte. Na trama, protagonizada por Caco Ciocler, um herói tenta reviver os seus dias de glória do combate ao crime ao ser chamado para um importante cargo público. Ele, contudo, terá de lidar também com uma nova heroína, virando o centro das atenções.

Algumas cenas do longa também foram exibidas, mas até o momento, não foram divulgadas. Nela, acompanhamos o personagem de Caco Ciocler combatendo um vilão dentro de um estacionamento, com direito a efeitos especiais impressionantes, e claro, muita pancadaria.

Bruce Dickinson fez anúncio empolgante

Outra surpresa maravilhosa do dia foi proporcionada pelo icônico vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson. No Palco Thunder, o líder da banda de heavy metal revelou o seu projeto solo, “The Mandrake Project”. Trata-se de um trabalho multimídia que envolve quadrinhos, música e uma turnê mundial que passará por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (até o momento).

O primeiro capítulo da HQ, “Afterglow of Ragnarok” chega ainda no primeiro semestre de 2024. Para a felicidade dos fãs presentes, o astro ainda cantou “Revelations”, hit do álbum Piece of Mind, diretamente do palco Thunder.

