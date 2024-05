Maquiagens de “Bridgerton”: inspirações para o seu dia a dia

Quem assiste à série Bridgerton, da Netflix, fica impressionado não apenas com a trama, mas com a maquiagem das personagens. O elenco feminino da história – que se passa no período Regencial britânico (1811-1820) e acompanha a saga da família Bridgerton, composta pela viúva Lady Violet (Ruth Gemmell) e seus oito filhos – está sempre com a make caprichada. O beauty expert Lucas Stocco explica que é possível utilizar as técnicas da época nos dias atuais. Entenda aqui.

“Bridgerton tem uma assinatura de beleza muito contemporânea. Notamos peles sempre com efeito glow skin, com pontos altos destacados por iluminadores, blushes rosados mais centralizados no alto das bochechas, lábios cintilantes frutados com aparência de saudáveis… Todas essas ideias podem e são aplicadas hoje, em qualquer ocasião“, afirma Stocco à CLAUDIA.

Ele observa que, embora o padrão de beleza naquele período fosse a face feminina mais arredondada, a equipe da série conseguiu trazer diversidade de formatos de rosto ao elenco – o que faz com que suas tendências de maquiagem possam agradar em cheio às mulheres da atualidade. “Qualquer beleza que usarmos como referência, de Penélope (Nicola Coughlan) à Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel), conseguimos aplicar tanto no dia a dia, como em eventos, casamentos, desfiles, etc“.

Como fazer a maquiagem de Bridgerton

Mas o que utilizar? Lucas ensina. “Aposte em produtos cremosos como iluminador, blush, sombra ou produtos multifuncionais. É sempre uma boa alternativa e vai ajudar no controle e intensidade de cor e efeito desejado”.

Feito isso, agora é só se sentir parte integrante de Bridgerton. “Eu costumo dizer que é importante nos imaginarmos na cena para usarmos ela como referência. Então imaginar-se em campos, jardins, onde o raio de sol bate nos pontos altos da face, já é um começo”, indica o beauty expert.

Sucesso

A primeira parte da 3ª temporada de Bridgerton chegou à Netflix no último dia 16, enquanto os episódios finais estreiam em 13 de junho. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn, a adaptação audiovisual é assinada por Shonda Rhimes (responsável por Grey’s Anatomy). O sucesso foi tanto que foi feito até o spin-off Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton.

Além da maquiagem das personagens, é possível ter louças que lembram a série: uma coleção inédita inspirada em Bridgerton foi lançada pela plataforma de casa, decoração e lifestyle Westwing.

