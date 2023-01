Oscar, Globo de Ouro e mais: confira o calendário de premiações de 2023

O início da temporada de premiações cinematográficas está prestes a começar. Quem abre a tradicional corrida pelo Oscar é o Globo de Ouro, marcado para rolar no dia 10 de janeiro. Logo em seguida, o Critics Choice Awards — uma das cerimônias mais prestigiadas do cinema — acontece no próximo domingo (15). O evento vem ganhando cada vez mais popularidade nos últimos anos, visto que muitos de seus vencedores acabam abocanhando estatuetas tanto no BAFTA quanto no Academy Awards.

Mas não para por aí: para completar a lista, ainda teremos Grammy Awards, Sag Awards e outras cerimônias que prometem agitar os próximos meses. A seguir, você confere as datas e horários para não perder nenhuma das premiações da sétima arte em 2023:

Globo de Ouro (10 de janeiro às 22h)

Neste ano, o Globo de Ouro não será transmitido tradicionalmente pela TNT ou quaisquer outros veículos nacionais. Após escândalos de corrupção e compra de votos estourarem em 2021, a cerimônia vem perdendo cada vez mais prestígio entre o público e a crítica especializada. Mesmo assim, o evento deste ano contará com a presença ilustre de Quentin Tarantino, Billy Porter, Jamie Lee Curtis e Ana de Armas.

Para quem quiser ficar de olho nos looks dos famosos, será possível acompanhar a transmissão do tapete vermelho no canal E! a partir das 20h.

Onde assistir: N/A

Critics Choice Awards (15 de janeiro às 23h)

O Critics Choice Awards é realizado desde 1995 pela Broadcast Film Critics Association (BFCA), sendo uma das cerimônias mais prestigiadas da sétima arte. Neste ano, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é a produção com mais indicações (14 no total), seguida de Os Fabelmans (11) e Babylon (10). Para quem vai a sua torcida?

Onde assistir: Canal TNT

Grammy Awards (05 de fevereiro às 21h)

Apesar de ser uma premiação musical, o icônico Grammy Awards reserva algumas de suas categorias para prestigiar as melhores trilhas sonoras do cinema. E claro, quem vence o gramofone dourado triplica as chances de abocanhar a estatueta de Melhor Canção Original ou Melhor Score no Oscar. Este ano, Lady Gaga (Hold My Hand – Top Gun Maverick), Rihanna (Lift Me Up – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre) e Taylor Swift (Carolina – Um Lugar Bem Longe Daqui) disputam o prêmio de Melhor Canção em Mídia Visual.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Canal TNT

Relacionadas Moda Os looks das famosas na 64ª edição do Grammy

BAFTA (19 de fevereiro)

Considerado o “Oscar britânico”, o BAFTA também é uma das maiores premiações cinematográficas do planeta. Em 2022, o aclamado Ataque dos Cães, de Jane Campion, venceu a cobiçada estatueta de Melhor Filme, superando produções como A Filha Perdida, Duna e Belfast. Neste ano, a lista de indicados será divulgada em 19 de janeiro. Contudo, as nomeações já estão dando o que falar, visto que James Cameron (Avatar 2) e Steven Spielberg (The Fabelmans) foram esnobados já na lista de pré-indicados.

Onde assistir: N/A

SAG Awards (26 de fevereiro)

A premiação do Sindicato de Atores de Hollywood é um dos principais termômetros para as categorias de atuação no Oscar. Neste ano, Cate Blanchett (Tar), Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Brendan Fraser (The Whale) e Viola Davis (A Mulher Rei) devem competir por uma estatueta. A lista de indicados será divulgada no dia 11 de janeiro.

Onde assistir: Canal TNT

Oscar 2023 (12 de março)

A maior premiação do cinema está marcada para acontecer no dia 12 de março, no clássico Teatro Dolby, em Los Angeles. Quem comanda a cerimônia neste ano é o apresentador e humorista Jimmy Kimmel, que já esteve à frente do evento em edições passadas. Anote aí: a lista de indicados será divulgada em 24 de janeiro. The Fabelmans, Top Gun: Maverick e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo são alguns dos filmes mais cotados para esta edição.

Onde assistir: Canal TNT ou Globoplay

TNT: como assistir?

A seguir, você confere as operadoras que disponibilizam a transmissão do canal TNT:

NET CLARO (151)

NET CLARO HD (651)

SKY (108)

SKY HD (508)

VIVO TV HD (648)

OI TV (48)

OI TV HD (548)

Relacionadas Cultura Principais lançamentos dos streamings em janeiro de 2023