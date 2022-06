Ms. Marvel: Iman Vellani revela segredos de bastidores (Exclusivo)

Iman Vellani, de apenas 19 anos, está prestes a se tornar um dos nomes mais populares de Hollywood. O motivo? Ela é a protagonista de Ms. Marvel, novo seriado da Marvel que acompanha a história de Kamala Khan, uma adolescente apaixonada por super-heróis — Capitã Marvel em particular. Porém, enquanto a jovem enfrenta dramas familiares e escolares, ela acaba recebendo super poderes que mudam a sua vida completamente. Demais, né?

Em entrevista à Claudia, Vellani contou sobre o momento hilário em que descobriu que protagonizaria o seriado, a pressão por estar à frente de uma grande produção sendo tão nova e como é ter uma amizade com a vencedora do Oscar Brie Larson. Confira:

Claudia: Qual é a sensação de protagonizar uma grande produção da Marvel sendo tão nova?

Iman Vellani: É como ir a um parque de diversões, estou simplesmente me divertindo. Mas é bastante surreal, porque eu cresci sendo obcecada pela Marvel. Li todos os quadrinhos [da personagem] e me fantasiei de Ms. Marvel no Halloween. Então, o fato disso estar acontecendo agora é muito recompensador. De certa forma, sinto que manifestei isso.

Claudia: Qual foi a sua reação ao descobrir que protagonizaria a série? Como foi esse momento?

Iman Vellani: Eu estava em uma viagem de carro com as minhas amigas, e elas não sabiam que eu havia participado das audições do seriado. De repente, uma representante da Disney envia uma mensagem perguntando se eu poderia entrar numa chamada de vídeo. Eu respondi: ‘Não Posso, estou ocupada’ e ela apenas retrucou enviando o link do call. Coloquei fones de ouvido, entrei na chamada, e dei de cara com Kevin Feige [Presidente da Marvel] e outras doze pessoas. Eu estava tentando não esboçar nenhuma reação, porque todos no carro estavam me encarando e aquilo era segredo. Mas quando o Kevin disse que o papel era meu, simplesmente fiquei em choque. Assim que desliguei, minhas amigas perguntaram se eu havia ganhado na loteria. Eu respondi que sim, expliquei a situação, nós comemoramos e comemos burritos. Foi ótimo!

Claudia: Como você consegue esquecer a pressão e apenas se divertir com a personagem e a produção de forma geral?

Iman Vellani: Eu apenas não penso sobre isso, porque já existe uma enorme pressão em ser a primeira pessoa a interpretar um personagem dos quadrinhos. Por sorte, a Marvel vem sendo super acolhedora ao aliviar o processo o máximo possível. Eles sabem que em um momento eu estava no ensino médio e, no outro, estava no Universo da Marvel. Pensar que terei uma certa exposição para a vida inteira é um pouco assustador. Tudo irá mudar para mim e para a minha família. Mas a Brie Larson e outros atores do estúdio se mostraram disponíveis, passaram os seus números e disseram que eu poderia ligar ou mandar mensagem sempre que precisasse. Então estou apenas animada. Amo essa personagem e quero que as pessoas saibam por que me apaixonei por ela.

Claudia: Conte um pouco sobre o seu relacionamento com a Brie Larson. Vocês se conheceram durante as gravações?

Iman Vellani: Não, nós já nos conhecíamos antes. Ela me ligou logo depois que eu consegui o papel. É muito legal, porque a Brie ‘segurou a minha mão’ durante todo o processo de gravação. Ela me ensinou até mesmo a ir ao banheiro com o figurino super complexo da série. Nós estamos sempre compartilhando histórias, e é apenas incrível tê-la ao meu lado, sendo a minha mentora. Espero poder trabalhar com ela novamente, pois a respeito demais.

Claudia: O que o público pode esperar de Ms. Marvel e qual é a sua coisa favorita sobre a produção?

Iman Vellani: A melhor característica da série é que ela realmente valoriza a ‘cultura dos fãs’. Usamos muitas teorias do reddit e colocamos easter-eggs em todos os episódios. E isso faz muito sentido, porque Kamala é aquela adolescente incompreendida que deseja uma vida mais interessante e busca inspiração na Capitã Marvel para lidar com garotos, escola, religião e cultura. Ela é tão obcecada por super-heróis, que é impossível não fazer um paralelo com a forma que as pessoas se sentem com a Marvel na vida real. Amamos que os admiradores façam cosplays, fan-arts, analisem os episódios frame por frame, discutam a história em fóruns… Kamala é uma grande homenagem à quem faz a Marvel ser o que é.

Claudia: Kamala é a primeira personagem com origens paquistanesas da Marvel. Como você enxerga essa representatividade? E o que podemos aprender com a personagem?

Iman Vellani: Acredito que todos poderão se sentir representados pela série de maneira muito positiva. E esse é o ponto sobre a representatividade: ela é importante, pois nos sentimos isolados quando não vemos ninguém como a gente na televisão. A mídia molda a forma em que enxergamos as pessoas neste mundo. Quando você traz estereótipos acerca de determinadas populações, isso é muito destrutivo. Em Ms Marvel, nós temos negros, indianos e paquistaneses dançando, se divertindo e sendo pessoas normais. Isso é incrível. Espero que caminhemos cada vez mais nessa direção.

Claudia: Qual foi o maior desafio presente nos bastidores de Ms Marvel?

Iman Vellani: Definitivamente lidar com os efeitos especiais. Muitos dos poderes e explosões na série são falsas, então você está atuando e precisa manter a mesma intensidade emocional independente de estar diante de algo verdadeiro ou não. Ao mesmo tempo, é necessário usar a imaginação para fazer todos aqueles movimentos com as mãos para passar a ideia de que você realmente tem dons sobrenaturais. Produções de ação não são fáceis, tudo é minuciosamente calculado para que os visuais sejam bem fluidos.

Claudia: E por fim, qual é a sua produção favorita da Marvel?

Iman Vellani: Homem de Ferro, definitivamente! Não consigo explicar… Sou apenas fascinada.

