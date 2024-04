‘Cometa do Diabo’ pode ser visto em todo o Brasil neste domingo (21)

O Cometa 12P/Pons-Brooks, também conhecido como “Cometa do Diabo“, está atualmente visível no céu do Brasil.

No momento, esse corpo celeste está se aproximando do nosso planeta (sem risco algum de colisão) e chegou ao seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, no dia 21 de abril de 2024, e deve alcançar seu brilho máximo por volta do dia 23 de abril.

Embora exista a chance de vê-lo a olho nu, binóculos e outros instrumentos são recomendados para uma melhor observação.

De acordo com o Observatório Nacional, desde o dia 7 de abril observadores na região Nordeste do Brasil já conseguem fazer registros da passagem do cometa, mas é neste domingo (21) que ele se tornará visível em todo o país, quando atingirá a sua máxima aproximação ao Sol.

Quando e onde é possível observar o Cometa

O cometa estará visível durante todo o mês de abril, mas o período ideal para observá-lo é entre os dias 20 e 25 de abril. Sendo que o melhor horário para observação é na madrugada, antes do amanhecer, quando o céu está mais escuro.

É importante considerar que a visibilidade do cometa pode variar de acordo com a região, o clima e a poluição luminosa. Para aumentar as chances de vê-lo, escolha um local escuro e afastado da cidade para ter uma melhor chance de observação.

O cometa estará localizado na constelação da Ursa Maior e é possível utilizar aplicativos de astronomia, como o Stellarium ou o SkySafari, para localizar o cometa no céu.

Sobre o Cometa do Diabo

Descoberto em 1812 pelo astrônomo francês Jean-Louis Pons, o 12P/Pons-Brooks ganhou esse nome popular “diabólico” devido a uma explosão em julho de 2023, que distorceu sua coma, ou seja, a nuvem de poeira e gás que circunda o seu núcleo, em uma forma de chifres.