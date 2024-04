Dia de São Jorge: confira rituais de proteção para realizar na data

São Jorge Guerreiro é considerado o protetor dos soldados, militares, ferramenteiros e ferroviários. Por esse motivo, muitas pessoas recorrem a ele quando precisam de força e proteção em momentos desafiadores da vida. “No Brasil, independente da religião, São Jorge possui milhares de devotos. Na umbanda, candomblé e catolicismo, ele é reconhecido como um guerreiro, sendo associado à luta contra os males e energias negativas que nos acometem”, explica a taróloga Isabel Fogaça (@yabaritualistica).

Origem do Dia de São Jorge

São Jorge é cultuado em inúmeros espaços, incluindo a igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja anglicana. “Nas religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda, São Jorge também é celebrado, recebendo a alcunha do poderoso orixá: Ogum”, diz.

De acordo com a taróloga, Jorge, “o cavaleiro nobre”, foi decapitado em nome do cristianismo em 23 de abril. “Ele era um guerreiro que se negava a perseguir os cristãos e, por isso, foi morto. A data foi escolhida para homenageá-lo em forma de representar a devoção”, afirma Isabel.

Rituais de proteção para o Dia de São Jorge

Segundo a taróloga, é de extrema importância realizar rituais de proteção durante a data, visto que além de representar devoção à figura, o período também potencializa a limpeza energética e a renovação.

A seguir, ela indica quatro rituais de proteção para realizar durante a celebração:

Continua após a publicidade

1. Ritual para buscar coragem e proteção

Para esse ritual, basta guardar um cristal vermelho dentro da bolsa ou no quarto em que você dorme: o importante é que estejamos sempre próximos da pedra.

Isabel Fogaça indica a Jaspe vermelha, por ser um cristal associado tanto a São Jorge como ao nosso chacra básico do movimento.

Relacionadas Astrologia 6 cristais que serão energeticamente indispensáveis em 2024

2. Proteção no ambiente de trabalho

Para se proteger contra ataques energéticos em ambiente profissional, a taróloga recomenda deixar uma espada de São Jorge em cima de sua mesa de trabalho. “Você pode encontrá-la em floriculturas, casas de umbanda ou até mesmo casas de construção”, indica.

Continua após a publicidade

Importante: a espada de São Jorge é completamente verde, não devendo ser confundida com a espada de Iansã, que possui os lados amarelados.

3. Para vencer batalhas difíceis

Aqui, a taróloga recomenda pegar uma folha da espada de São Jorge e apontar para a lua cheia. Neste momento, faça uma oração para o santo pedindo proteção, coragem e renovação. “É preciso que seu pensamento esteja conectado com a sua fé na vitória”, afirma.

4. Banho de proteção espiritual

Os banhos são ótimas formas de buscar proteção espiritual. Para fazê-lo, ferva um litro de água com três a sete folhas de guiné. “Na noite do dia 23, jogue a água com a guiné do pescoço para baixo após o banho de higiene. Não enxágue. Durante o banho, pense em seus inimigos internos e externos, mentalizando muita fé em proteção e vitória”, explica.

Antes de realizar o ritual, busque fazer um teste alérgico antes de jogar a erva no corpo inteiro. Segundo Isabel, o banho não é recomendado para grávidas, lactantes e crianças.

Continua após a publicidade