“Endless Summer Vacation”, o novo disco de Miley Cyrus

“Uma carta de amor a Los Angeles e um reflexo da força que encontrei ao começar a focar em meu bem-estar físico e mental.” É assim que a cantora Miley Cyrus, que completou 30 anos de idade em novembro do ano passado, define o conceito de seu novo disco, Endless Summer Vacation.

O público já teve um gostinho do projeto por meio do smash hit “Flowers”, primeiro single do álbum, que vem quebrando inúmeros recordes nas plataformas de streaming. O motivo de tanto sucesso? Para começar, a performer abriu o coração e criou um hino afiado sobre a importância de cultivar a solitude ao terminarmos um relacionamento (não importando o quão traumático tenha sido o rompimento).

Além disso, a canção traz um sample delicioso de “I Will Survive”, clássico de Gloria Gaynor, para fortalecer a mensagem sobre amor próprio. Combine esses elementos à sonoridade disco calorosa da faixa, e é impossível não sair dançando pelos os cantos da casa. Aliás, essa energia pulsante promete transbordar por todo o seu oitavo álbum de estúdio, que conta com produções de Mike Will-Made It — responsável por “We Can’t Stop”, um dos maiores sucessos da artista —, Greg Kurstin — de “Fuck You”, da Lily Allen — e Tyler Johnson — “Watermelon Sugar”, de Harry Styles.

Um baita time de sucesso, né? O resultado de um dos discos mais aguardados de 2023 já está disponível.