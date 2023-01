Miley Cyrus volta mais confiante do que nunca em ‘Flowers’ (Resenha)

Quando Miley Cyrus lançou Plastic Hearts há quase três anos, o público não teve dúvidas: a cantora havia finalmente se encontrado no ‘glam rock’. Canções como Midnight Sky — que faz sample da atemporal Edge of Seventeen de Stevie Nicks — e Angels Like You provaram que a camaleoa do pop possuía todos os atributos necessários para evocar a eletricidade musical dos anos oitenta e noventa. Os próximos passos da estrela pareciam um tanto quanto óbvios.

Entretanto, não podemos esquecer que estamos falando de Cyrus, uma das estrelas pop mais polêmicas e imprevisíveis da última década. Com o fim de seu contrato com a gravadora RCA, a popstar provavelmente sentiu a necessidade de embaralhar as cartas novamente.

O resultado deste plot twist é Flowers, um hino ensolarado que enaltece o poder da solitude e do amor próprio. Com produção de Kid Harpoon e Tyler Johnson — responsáveis por alguns dos maiores smash hits de Harry Styles, como As It Was, Adore You e Watermelon Sugar —, a faixa traz Miley abandonando a pegada rockstar provocativa de seu último trabalho para abraçar uma persona “disco-queen” extremamente satisfatória.

Sem ganchos monumentais (Alô, Wrecking Ball), a artista aposta na suavidade para cativar o ouvinte em uma experiência que, após um pouco mais de três minutos, soa tão suave e revitalizante quanto um passeio na praia durante o pôr-do-sol.

A postura da cantora no ótimo videoclipe dirigido por Petra Collins (responsável por Fetish de Selena Gomez e Good 4 U de Olivia Rodrigo) também faz questão de evidenciar o seu atual estado mental: “Comecei a chorar, mas então lembrei que posso comprar flores para mim mesma, conversar comigo por horas, dizer coisas que você jamais entenderia”/ “Posso me levar para dançar, segurar minha mão”/”Posso me amar melhor do que você”, canta Miley enquanto caminha pelas ruas de Los Angeles em um luxuoso vestido dourado, se exercita como uma verdadeira atleta e dança freneticamente no terraço de uma mansão. É uma grande catarse.

E para quem não percebeu: tanto a letra quanto a melodia da canção funcionam como uma resposta para uma das baladas mais famosas de Bruno Mars, “When I Was Your Man“. Um toque de humor criativo que apenas ícones poderiam executar!

Livre, despretensioso e absurdamente cativante, o primeiro single do álbum Endless Summer Vacation — o primeiro de Cyrus sob o selo da Columbia Records — aparenta ser um ótimo indicativo do que está por vir, já que apenas relembra o público do quão entusiasmante pode ser acompanhar as incontáveis transformações de uma performer que vive cada fase de sua vida como se fosse a última.

