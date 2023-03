Assucena realiza homenagem eletrizante à Gal Costa na Casa Clã

“Gal foi a cantora que me pariu como a artista que sou hoje”, declarou Assucena em entrevista recente à CLAUDIA. E durante a sua apresentação na Casa Clã na última quinta-feira (9), a artista de 36 anos comprovou a afirmação através de um setlist que navegou por algumas das melhores eras da intérprete de “Vaca Profana” e “Chuva de Prata”.

Acompanhada apenas do músico Rafael Acerbi, a performer mesclou canções de seu próprio repertório — como a recém-lançada “Nu” e “Parti do Alto” — e alguns dos maiores clássicos de Gal Costa.

Visivelmente emocionada, Assucena revelou no palco que chegou a largar a faculdade para seguir o sonho de ser cantora por conta da artista que, infelizmente, faleceu no ano passado aos 77 anos. “Essa é para você Galzinha”, disse emocionada em um dos momentos mais emotivos do show.

E o que não faltou foi diversidade e assertividade na lista de covers selecionados pela performer, algo que só poderia ser executado por uma fã assídua, que conhece o catálogo do ícone musical brasileiro de ponta a ponta.

Aliás, a artista chegou a pontuar que, quaisquer pessoas que decidam embarcar numa verdadeira jornada ao universo de Gal Costa, precisam transitar entre as mais variadas facetas de sua discografia, que vai do MPB ao rock psicodélico.

Todo o tributo foi realizado em um tom intimista, vulnerável e extremamente honesto. Porém, é necessário pontuar: a grande estrela da noite foi a voz de Assucena, que preencheu todos os cômodos do casarão localizado na Avenida Higienópolis.

Olhos marejados, palmas frenéticas e gritos eufóricos se faziam presente a cada nota emitida pela performer, que surfava entre notas altíssimas e tons graves imponentes sem qualquer esforço aparente. Não há como não definir Assucena como uma verdadeira atleta vocal.

Reformulado a partir do show “Rio e também posso chorar”, a artista brasileira comprovou (como se fosse necessário), o que todos sabemos: Assucena é um dos grandes talentos da música nacional. Já estamos com saudades!

A seguir, escute “Nu”, o single mais recente da performer, em todas as plataformas de streaming:

