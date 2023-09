Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 17 e 23/9.

“Eu De Você”, considerada como um dos melhores monólogos dos últimos anos, versão remasterizada de “Oldboy”, clássico de Park Chan-wook, e a nova edição empolgante do Coala Festival com shows de Fafá de Belém, Jorge Ben Jor e Baiana System: o que não faltam são opções na cena cultural de São Paulo nos próximos dias.

A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com o melhor da arte na capital paulista:

Teatro

Eu de Você (até 24/9)

Classificado como o “Melhor Monólogo de 2019” pelo Guia Folha, “Eu De Você”, estrelado por Denise Fraga, retrata histórias reais impactantes costuradas com obras icônicas da literatura, música e poesia.

Ingresso : a partir de R$ 30,00

: a partir de R$ 30,00 Endereço : TUCA/PUC-SP – Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes

: TUCA/PUC-SP – Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes Horário: Sextas, 21h. Sábados, 20h. Domingos, 17h

Vestido de Noiva (24/9)

Dirigido por Nelson Rodrigues, “Vestido de Noiva” acompanha Alaíde, que após ser atropelada por um carro, passa por um processo de ressignificação de sua vida na mesa de cirurgia, onde encontra-se entre a vida e a morte.

Ingresso : a partir de R$ 15,00

: a partir de R$ 15,00 Endereço : Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo– Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico

: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo– Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico Horário: Quintas e sextas, às 19h. Sábados e domingos, às 17h.

Cinema

Oldboy (estreia em 21/9)

“Oldboy”, clássico contemporâneo de vingança dirigido por Park Chan-wook, volta aos cinemas em cópia restaurada e remasterizada a partir do negativo original em 35mm, com supervisão do próprio cineasta.

Mostra Seis Vezes Mulher (até 23/9)

Em cartaz desde o dia 13, a mostra “Seis Vezes Mulher” proporciona documentários dirigidos por cineastas brasileiras como Inês Castilho e Eunice Gutman. Entre os filmes presentes na programação está “Os Doces Bárbaros”, de Jom Tob Azulay, em homenagem à Gal Costa. Confira o cronograma completo no site oficial do evento.

Ingresso : a partir de R$ 5,00

: a partir de R$ 5,00 Endereço: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424

O Cinema de Álex de la Iglesia (até 1/10)

“O Cinema de Álex de la Iglesia”, mostra inédita do CCBB São Paulo, conta com as principais obras de um dos diretores mais emblemáticos da Espanha. Chamado de “O Tarantino Espanhol”, o cineasta traz um estilo marcado por experimentações autorais mescladas ao grotesco e humor ácido. “O Dia da Besta” (1995), considerada uma obra-prima do cinema fantástico de terror, está na programação.

Entrada gratuita

Endereço : Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo Confira a programação completa no site do CCBB

Exposições

Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz (até 20/11)

Também no CCBB está a exposição “Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz”, a maior e mais completa retrospectiva do artista brasileiro (que é referência indispensável na história da arte nacional e internacional).

Entrada gratuita

Endereço : Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico

: Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico Horário: Todos os dias, exceto às terças-feiras, das 9h às 20h.

Música

Coala Festival (de 15 a 17/9)

A nova edição do Coala Festival traz apresentações de Fafá de Belém, Baiana System com Olodum, Fernanda Abreu, Jorge Ben Jor e muitos outros grandes nomes da música brasileira.

Ingressos : a partir de R$ 190,00

: a partir de R$ 190,00 Endereço: Memorial da América Latina

Literatura

35ª Bienal de São Paulo (até 10/12)

Com curadoria assinada por Grada Kilomba, Diane Lima, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, chega a tão aguardada 35ª Bienal de São Paulo, reunindo obras de 121 artistas do mundo inteiro. Confira a programação completa no site oficial.

Entrada gratuita

Endereço : Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque Ibirapuera, Portão 3 Pavilhão Ciccillo Matarazzo

: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque Ibirapuera, Portão 3 Pavilhão Ciccillo Matarazzo Horário: Terças, quartas, sextas e domingos, das 10h às 19h (última entrada às 18h30). Quintas e sábados, das 10h às 21h (última entrada às 20h30)

