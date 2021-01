Número de diretoras em sucessos de bilheteria aumenta, mas ainda é baixo

Pelo segundo ano consecutivo, o número de cineastas mulheres dirigindo grandes filmes em Hollywood aumentou, aponta análise feita pela Universidade Estadual de San Diego, Califórnia. Em 2020, elas representavam 16% do total de diretores trabalhando nas 100 maiores bilheterias do ano, contra 12% em 2019 e 4% em 2018.

Para a pesquisadora Martha Lauzen, fundadora do Centro de Estudos sobre Mulheres na Televisão e no Cinema e coordenadora do estudo, esse crescimento sinaliza enfim uma melhora no equilíbrio de gênero na indústria. Além dos grandes sucessos de bilheteria, também foi analisada a audiência digital dos filmes on-demand, cujo sucesso aumentou com a quarentena. Neste caso, menos de 10% dos cineastas eram mulheres.

“Mesmo sem o lançamento de alguns dos filmes de maior orçamento mais aguardados deste ano e feitos por mulheres – incluindo Os Eternos, de Chloé Zhao e Viúva Negra, de Cate Shortland – a porcentagem de mulheres trabalhando como diretoras cresceu em 2020″, declarou ela segundo informações do The Guardian.

O crescimento consecutivo, explicou Lauzen, é algo a ser comemorado também porque quebra um padrão histórico recente em que os números costumavam crescer em um ano apenas para cair no seguinte. “A má notícia é que 80% dos maiores filmes ainda não possuem uma mulher no comando”.

Além disso, outras áreas das produções cinematográficas também seguem dominadas por figuras masculinas. Em quase 70% dos filmes analisados, menos que cinco mulheres ocupavam cargos de destaque como diretora, roteirista, produtora executiva, produtora, editora e cinegrafista. “O desequilíbrio nos bastidores continua impressionante”, lamentou a pesquisadora.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo