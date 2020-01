Viúva Negra ganha novo trailer e ele é ótimo

A queridíssima Scarlett Johansson estará de volta na pele de Viúva Negra para o filme solo da heroína da Marvel. Com estreia marcada para o dia 30 de abril nos cinemas brasileiros, o longa ganhou novo trailer oficial, com muita ação, lutas e poder feminino!

“Natasha, minha irmã. Depois de todo esse tempo, o que te traz em casa?”, pergunta Yelena (Florence Pugh), irmã de Natasha Romanoff, personagem de Johansson, logo no início da prévia. No vídeo, podemos ver que a espiã retorna à Rússia, após os acontecimentos de “Capitão América: Guerra Civil”, para encontrar sua irmã, além de Melina (Rachel Weisz) e Alexei (David Harbour) – e enfrentar novos desafios e ameaças.

Neste novo filme do universo Marvel, os fãs conhecerão o Guardião Vermelho, também chamado de Alexei Shostakov, personagem interpretado por Harbour (o Hopper, de Stranger Things, lembra?). Ele é um agente da KGB que, nos quadrinhos, foi casado com Natasha. No entanto, não parece que esse detalhe será explorado na adaptação cinematográfica. O personagem não tem poderes superincríveis, mas muita força física, sendo considerado um grande herói da União Soviética.

Sob os holofotes

Scarlett Johansson está em uma boa fase da carreira. Além de sua personagem na Marvel finalmente ganhar o protagonismo em uma produção cinematográfica, depois de aparecer em outros sete filmes, a atriz está concorrendo a duas estatuetas do Oscar 2020: Melhor Atriz, por História de Um Casamento, e Melhor Atriz Coadjuvante, por Jojo Rabbit. Essa é a primeira vez que Scarlett figura na lista de indicadas – e já em dose dupla.

Com isso, ela entra na lista de atores que fizeram história na premiação com dupla indicação. Além dela, apenas 11 atores, em 91 anos de existência do Oscar, concorreram em duas categorias ao mesmo tempo, entre eles Jessica Lange, Sigourney Weaver e Al Pacino.

Além disso, outra atriz presente em Viúva Negra também está concorrendo ao Oscar deste ano. Florence Pugh é uma das concorrentes de Johansson na categoria Atriz Coadjuvante, por “Adoráveis Mulheres”. Ambas disputam com Kathy Bates (“O Caso Richard Jewell”), Margot Robbie (“O Escândalo”) e Laura Dern (“História de um Casamento”). A cerimônia acontece em 9 de fevereiro.

Vale lembrar que “Viúva Negra” conta ainda com outra atriz de peso: Rachel Weisz. Ela foi indicada em 2019 ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, por “A Favorita”. No ano de 2006, Rachel faturou a estatueta na mesma categoria, pela surprendente atuação em “O Jardineiro Fiel”.