Casa Clã 2024: talk discute multitasking na jornada profissional feminina

Você também vive correndo de tarefa em tarefa? E claro, de tarefa para hobby? A jornada de liderança, especialmente para as mulheres, é constantemente associada à necessidade de direcionamento para um turbilhão de coisas, e ainda é esperado que sejam feitas com expertise e dedicação.

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Casa Clã 2024 traz um talk especial sobre o multitasking na carreira e na vida pessoal das mulheres, intitulado “Multitasking é seu sobrenome?”, no sábado às 13hrs no Casarão Higienópolis.

A conversa será conduzida por Paola Carvalho, jornalista e colunista de finanças da CLAUDIA, que conversa com Renata Spallicci, vice-presidente executiva da Apsen, que responderá perguntas sobre como conseguiu balancear suas ambições profissionais com seus desejos pessoais – por exemplo, escrever seu próprio livro, o Admirável mundo louco, conquistar um campeonato de fisiculturismo e ainda se tornar rainha de bateria. Haja fôlego!

Paola Carvalho conduz talk sobre multitasking

A mesa será conduzida pela jornalista e colunista de economia Paola Carvalho, que vem realizando análises sobre a presença feminina na economia e, também, no mundo corporativo mas suas colaborações com a revista. Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, a jornalista se especializou no setor econômico no curso de “Consultoria em Investimentos Financeiros” da FGV, e também no curso de “Mercado Financeiro e Fintech” da Saint Paul Escola de Negócios.

Já em 2021, Paola passou a ser colaboradora na CLAUDIA como colunista de finanças pessoais, sempre dando um toque sincero e essencial para a realidade feminina, tanto na independência financeira quanto suas formas de se integrar no mercado. “O empoderamento passa por aprender a dominar seus próprios recursos, economizar, planejar e investir, mesmo diante de tantos atravessamentos e sobrecargas”, chegou a refletir em uma de suas colunas.

Continua após a publicidade

Renata Spallicci, da Aspen, participa da Casa Clã 2024

Renata Spallicci é a vice-presidente executiva da Aspen e autora best-seller do Admirável Mundo Louco e Sucesso é o resultado de times apaixonados. Renata conta com 20 anos de experiência no setor farmacêutico, sendo responsável pelo planejamento estratégico e financeiro da Aspen, e também tendo fundado o programa interno “Mulheres Fortes se apoiam”, que visa uma mentoria para mulheres no núcleo.

A profissional ainda conta com sua própria coluna na Money Times, abordando temas como inovação, gestão, liderança e cultura corporativa. Mas o que surpreende ainda mais é sua habilidade de conciliar seu sucesso no mundo corporativo com suas ambições pessoais! A vice-presidente comanda um podcast, o “Pod, Rê?”, e é um fenômeno nas redes sociais, com mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram. Além disso, Renata também pratica o fisiculturismo e, acreditem se quiser, é Rainha de Bateria de escola de samba!

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla. Te vemos lá!

Em nosso site, é possível conferir a programação completa da Casa Clã 2024, com informações completas acerca das mesas e ativações.

Continua após a publicidade

Como chegar na Casa Clã 2024

O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, próximo ao Shopping Pátio Higienópolis. Seja de carro ou transporte público, você confere aqui todas as melhores formas de chegar a esta edição da Casa Clã.

Casa Clã 2024 é um evento com curadoria de @claudiaonline e @boaforma, que tem o oferecimento de @astrazenecabr @merzaesthetics_br @rededor_oficial_star @apsenfarmaceutica @aguasprata @labasqueoficial @donadodoce @ecoflamegarden @studiow