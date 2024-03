Casa Clã 2024: talk discute os desafios do TDAH para mulheres

Você sabia que os gêneros expressam os sintomas do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) de maneira diferente? Nas mulheres, os sintomas tendem a ser menos visíveis, dificultando o diagnóstico, que pode se arrastar por anos. Para compreender melhor a doença e seus desafios, a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, traz um talk especial sobre o assunto.

No sábado (09/03), 15h30, a psiquiatra Fabricia Signorelli e a psicóloga Iane Kestelman, presidente da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, trazem ao Casarão Higienópolis esta conversa essencial, tratando dos desafios que vão do diagnóstico ao convívio com o transtorno neurobiológico.

Como se inscrever?

A participação neste e nos demais talks é totalmente gratuita, basta garantir seu ingresso através do site Sympla.

Casa Clã 2024

O encontro, que tem curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.