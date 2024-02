Carnaval: 9 livros para mergulhar na leitura durante o feriado

O Carnaval está (quase) chegando, e nem todos têm planos de passar os dias na folia, pulando de bloco em bloco. Para quem está planejando uma data tranquila em casa ou na praia, a leitura pode se mostrar uma companhia perfeita durante o feriado, tanto para estimular o raciocínio, quanto para se divertir. Por isso, escolhemos livros que nos façam mergulhar profundamente na história – seja pelo suspense ou pelo romance apaixonante. Separamos 9 livros cativantes para você devorar durante o feriado e aproveite seu momento de descanso ao máximo. Veja abaixo:

Seleção de livros para o Carnaval

A paixão segundo G. H. Se você está procurando uma leitura mais introspectiva, “A paixão segundo G. H.”, de Clarice Lispector, é a opção perfeita – com 192 páginas, dá para devorar rapidamente. A história acompanha uma mulher, identificada como G.H., que após demitir a empregada, é levada a arrumar seu próprio quarto, onde esmaga uma barata e embarca – acidentalmente – em um momento epifânico. A história se apresenta como um mergulho no que temos de mais humano. Compre agora: Amazon - R$ 38,42

Sem Coração Marissa Meyer faz uma adaptação de um dos clássico favoritos de todo mundo: “Alice no País das Maravilhas”. Neste livro, porém, ela ignora a garota loira que caiu em um buraco na terra, e cria o primeiro romance focado na Rainha de Copas (antes de ser rainha, ou má). Em 416 páginas que prometem durar o feriado de Carnaval, Meyer se adentra na história de Catherine, uma das garotas mais desejadas do País das Maravilhas e a favorita do ainda solteiro Rei de Copas, ainda que seus interesses sejam outros, como a confeitaria e Jest, o belo e misterioso bobo da corte. O interessante é ver que todos sabemos o fim (ou o destino) que assombra a futura Rainha de Copas, o que não impede que nos apaixonemos por ela. Compre agora: Amazon - R$ 54,90

Fahrenheit 451 Nada como uma boa ficção científica para devorar sem pausas. Em 216 páginas, Ray Bradbury cria um mundo distópico que, apesar de acontecer no passado, chega a nossos tempos com uma mensagem cada vez mais atual. Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo em livros. Em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção, os livros são objetos proibidos, e seus portadores são considerados criminosos. Montag, porém, jamais questionou seu trabalho – até conhecer Clarisse, uma jovem cheia de boas histórias. Compre agora: Amazon - R$ 35,92

Pequena coreografia do adeus Em seu segundo livro, Aline Bei constrói um retrato sensível e brutal sobre família, amor e abandono em “Pequena coreografia do adeus”, finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura 2022. Julia é filha de pais separados: sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada, enquanto seu pai não suporta o contrário: ter sido casado. Sufocada por brigas constantes e falta de afeto, a jovem tenta se reconhecer individualmente e dar sentido à sua história, tentando fugir dos traumas familiares. Compre agora: Amazon - R$ 50,32

Conversas entre amigos Se você é mais da tropa dos romances, não tem escolha melhor que “Conversas entre amigos”, um relato sobre as paixões e perigos da juventude, trazendo à fundo a maior vulnerabilidade do ser humano. A história acompanha Frances, uma estudante e escritora de 21 anos que vive em Dublin. Ela apresenta suas peças de poesia com Bobbi, sua ex-namorada e melhor amiga. Tudo muda quando Melissa, fotógrafa e ensaísta, se aproxima de ambas para oferecer um perfil em uma revista. Enquanto o encanto de Bobbi por Melissa aumenta, Frances se aproxima pouco a pouco de Nick, e a relação de poder que se estabelece entre os quatro se torna complexa. Compre agora: Amazon - R$ 49,97

Aconteceu Naquele Verão Quer uma leitura mais apimentada para sentir aquele amor de Carnaval? Seguindo a tendência do New Adult, o livro acompanha a vida de Piper Bellinger, uma das it girls mais influentes de Los Angeles. Em uma noite regada a champanhe, depois de levar um fora do namorado, ela invade a cobertura de um hotel e faz uma festa que acaba saindo do controle. Assim, seu padrasto decide dar um basta no estilo de vida de Piper, sendo levada a morar em Westport, onde conhece Brendan. Compre agora: Amazon - R$ 44,91

O rascunho do amor Que tal mergulhar em uma sedução intensa que fará você devorar os capítulos rapidamente? Os personagens Katrina Freeling e Nathan Van Huysen eram estrelas literárias e o romance que escreveram juntos estava no topo da lista de mais vendido – mas a relação não acabou nos melhores termos. Enfrentando questões pessoais e profissionais delicadas, Katrina e Nathan são obrigados a se reencontrar e precisam voltar à casa onde escreveram o último livro para tentar criar um novo manuscrito. Compre agora: Amazon - R$ 47,09

Amor em Roma Todos já sonhamos com aquele amor de verão – mas o que aconteceria se ele visse no pior momento possível? Amelia Rose, conhecida por sua legião de fãs como ‘Rae Rose’, está completamente esgotada. No auge do desespero, ela decide se inspirar na única pessoa que nunca a decepcionou: Audrey Hepburn. Seguindo os passos de “A Princesa e o Plebeu”, um de seus filmes favoritos desde a infância, Amelia foge no meio da noite a caminho de Roma… no caso, a opção mais próxima ― uma cidadezinha chamada Roma no Kentucky, onde encontra o intrigante Noah Walker. Compre agora: Amazon - R$ 53,91

Dezessete anos Em “Dezessete anos”, Colombe Schneck estabelece um diálogo direto com a escritora Annie Ernaux, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. A proposta surge como resposta ao que Schneck descreve como uma espécie de convocação de sua antecessora: “Senti como se ela se dirigisse a mim. Eu precisava contar o ocorrido naquela primavera de 1984”. Assim, Colombe abre debates sobre a experiência de um aborto e as privações ligadas ao corpo das mulheres. Compre agora: Amazon - R$ 52,90

Agora, é só escolher um livro e começar as leituras!