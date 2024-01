10 livros curtos para criar o hábito de leitura em 2024

A leitura estimula o raciocínio, a capacidade de concentração e o pensamento critico. Fazer dessa atividade um hábito, entretanto, é um desafio para muitos – seja pela quantidade de páginas ou pelo próprio conteúdo. Neste 2024, você tem menos uma preocupação para atingir o desejo: separamos livros curtos que vão te prender até a última palavra.

Seleção de livros curtos e interessantes

Sobre minha filha Acompanhamos uma cuidadora de idosos, exemplar aos olhos da sociedade sul-coreana, cujo equilíbrio é abalado quando sua filha segue um caminho distante das aspirações maternas. Simultaneamente, a protagonista enfrenta a exaustão decorrente do cuidado por corpos frágeis, refletindo sobre si mesma como em um espelho – o que torna o envelhecimento um dos temas mais profundos e intricados da trama. Compre agora: Amazon - R$ 53,12

O lugar A vencedora do Prêmio Nobel da Literatura Annie Ernaux mergulha na história do próprio pai para esmiuçar relações familiares e de classe. A obra mescla elementos de sua história pessoal e da sociologia, tornando-se, décadas depois, fonte de inspiração declarada para expoentes da autoficção global, incluindo nomes renomados da literatura francesa, como Édouard Louis e Didier Eribon. O clássico moderno é profundamente humano e original, e o melhor de tudo: ajuda o leitor a se manter interessado graças a forma como foi escrito. Compre agora: Amazon - R$ 50,92

Morreste-me Neste livro sensível e comovente, encontramos uma espécie de despedida ao pai, o luto e, simultaneamente, uma homenagem que se transforma em uma memória redentora. Com apenas 60 páginas, José Luis Peixoto entrega memórias e, além disso, seus sentimentos: desespero, ternura, indignação e, enfim, aceitação. O livro é escrito no português de Portugal, com uma linguagem mais rebuscada, porém o leitor se acostuma. Compre agora: Amazon - R$ 37,92

Lutas e metamorfoses de uma mulher A trajetória marcada por sofrimento, humilhação e, então, libertação de sua mãe leva Édouard Louis a escrever uma obra que continue seu ambicioso projeto autobiográfico. Ela “lutava pelo direito de ser mulher contra a não existência que a ela impunham”. Através de uma foto, traçando a arqueologia de sua mãe, ele descobre uma mulher que sobreviveu àquilo que ninguém deveria experimentar. Compre agora: Amazon - R$ 46,67

Meu ano de descanso e relaxamento A Nova York dos anos 2000 é uma cidade repleta de oportunidades, e a narradora não possui motivos para reclamar: jovem, bonita, trabalha numa galeria descolada, mora em um apartamento lindo e recebeu uma herança. A sensação de vazio que carrega consigo, porém, a faz passar a maior parte do tempo dormindo, depois de beber uma combinação de remédios prescritos por uma psiquiatra inescrupulosa. Seja por conta da morte de seus pais ou da relação destrutiva que desenvolveu com a amiga, a verdade é que ela não está bem. O livro é delicado, carregado de humor ácido, impiedoso e compreensivo. Compre agora: Amazon - R$ 53,82

O coração que chora e que ri: Contos verdadeiros da minha Em um dos livros mais aclamados de Maryse Condé, as memórias de infância não apenas evocam o passado, mas também delineiam uma narrativa essencial de sua formação. Na Guadalupe das décadas de 1940 e 1950, em um meio burguês, a língua local, o crioulo, é relegada ao silêncio. As convenções sociais suprimem as emoções: chorar diante do falecimento de um ente querido é desencorajado. Em um lar permeado por mentiras, com uma mãe rigorosa – tanto consigo mesma quanto com os outros – e um pai reservado, a jovem Maryse trilha o caminho da liberdade. Compre agora: Amazon - R$ 46,50

a máquina de fazer espanhóis Quando um barbeiro perde a esposa, ele passa a viver num lar de idosos. Defensor da moral e dos bens costumes, o protagonista é arrebatado pela percepção da raiva, do ódio e da negação que tem dentro de si. Em paralelo, a morte da mulher antes que ele se fosse junto a decisão dos filhos de o deixarem em uma casa de repouso tornam seus dias difíceis. Compre agora: Amazon - R$ 59,42

Êxtase e outros contos Ao retratar indivíduos comuns em situações do dia a dia, Mansfield revela, nesta coleção de cinco contos, que mesmo na superfície dos eventos há conflitos profundos ocultos. As artes são de artes de Giulia Bianchi em giz pastel e pinturas a óleo sobre tela., Compre agora: Amazon - R$ 34,56

Dias de se fazer silêncio Maria é apenas uma criança, mas está imersa num turbilhão de emoções. Além do silêncio opressivo em casa, ela enfrenta a enfermidade de seu irmão mais novo, a ausência dos pais e o peso das culpas por seus pensamentos e desejos. Em “Dias de se Fazer Silêncio”, Camila Maccari nos apresenta uma narrativa intensa e delicada que aborda temas como vida, infância, amor, fragilidade, força e pequenas insurgências. A história, escrita em uma linguagem simultaneamente poética e direta, se estende ao longo dos ritmos e tradições urbanas, oferecendo um retrato íntimo de uma família e sua comunidade no interior do país. Compre agora: Amazon - R$ 45,75

Vamos comprar um poeta Em uma sociedade regida pelo materialismo, as famílias adotam artistas em lugar de animais de estimação. Nesse contexto, onde cada espaço é patrocinado, cada movimento é meticulosamente calculado e até mesmo as trocas afetivas são meticulosamente contabilizadas, uma garota solicita ao seu pai a presença de um poeta. Com uma abordagem humorística e leve, Afonso Cruz conduz uma narrativa que provoca sobre o utilitarismo e o papel da arte em um mundo que exige constantes mensurações. Compre agora: Amazon - R$ 35,01